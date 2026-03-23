Obsèques de Bruno Salomone : Jean Dujardin, Valérie Bonneton, Guillaume de Tonquédec et beaucoup d'autres personnalités et anonymes réunis pour un dernier adieu

Les obsèques de Bruno Salomone se sont tenues ce lundi matin à Joinville-le-Pont. De nombreuses personnes ont fait le déplacement pour rendre un ultime hommage à l’acteur, décédé il y a une semaine à l'âge de 55 ans, dont son ami Jean Dujardin et les stars de «Fais pas ci, fais pas ça».

Un dernier adieu très émouvant. Les obsèques de l'acteur Bruno Salomone, décédé dimanche 15 mars dernier, se sont déroulées ce lundi à Joinville-le-Pont en région parisienne où il vivait avec sa compagne.

Cet ultime hommage était ouvert au public, qui a fait le déplacement en nombre. «L’église et le cimetière seront ouverts à toutes celles et ceux qui souhaiteront rendre un dernier hommage à Bruno», avait précisé son agent artistique au nom de la famille.

Une messe a été célébrée à 10h en l'église Sainte-Anne de Polangis. Puis vers 11h, le cortège funèbre s’est dirigé sous les applaudissements de la foule vers le cimetière de la commune.

Son épouse soutenue par Jean Dujardin

Présente à ses côtés jusqu’au dernier souffle de son mari – qu’elle a épousé il y a quelques semaines seulement alors qu’il se trouvait sur son lit d’hôpital - son épouse Audrey est apparue bouleversée.

L'épouse du défunt, Audrey Salomone. © Kenzo Tribouillard/AFP

Famille et amis, mais aussi de nombreuses personnalités présentes lui ont fait part de leur soutien dont Jean Dujardin, avec qui Bruno Salomone avait commencé sa carrière comme humoriste au sein de la troupe des «Nous ç Nous» et qu’il avait notamment retrouvé en jouant son rival dans «Brice de Nice» (2005). La star de «The Artist» a d’ailleurs porté le cercueil avec les proches de Bruno Salomone.

Jean Dujardin a pris la parole lors de la cérémonie. © Kenzo Tribouillard/AFP

Jean Dujardin a également pris la parole durant la cérémonie, livrant un discours bouleversant, comme l’a relayé Paris Match. «On n’a pas du tout envie de te dire au revoir et j’ai l’impression qu’on n’est pas les seuls. Il y a du monde dehors, il y a plein de gens qui t’aiment», a-t-il confié, s’interrompant à plusieurs reprises en raison d’une trop grande émotion. Il a ensuite célébré le sens de l’humour se son ami, «le rire, ta philosophie, ton identité, ta vie, comme si tu savais qu’il fallait se dépêcher», a déclaré Jean Dujardin, qui a aussi tenu à souligner combien Bruno Salomone se montrait toujours à l’écoute de «la vie des autres, les regarder, les écouter, les sonder, les imiter, avec cette oreille si fine qui entend des choses que même les autres ne perçoivent pas, même les animaux étaient sans voix». Il a conclu ainsi : «On était 5 ‘Nous Ç Nous’, on restera 5 ‘Nous Ç Nous’, et même 6 avec Audrey ta femme, l’incroyable madame Salomone. On t’aime.» Jean Dujardin a ensuite, aux côtés de ses acolytes de Nous ç Nous dont faisaient partie Eric Collado, Eric Massot et Manu Joucla, marché en première ligne derrière le corbillard transportant le cercueil de leur ami.

Jean Dujardin et Éric Massot, ex-membre des Nous ç Nous. © Kenzo Tribouillard / AFP

Beaucoup d'autres personnalités étaient présentes ce lundi matin, en particulier Valérie Bonneton, Isabelle Gélinas et Guillaume de Tonquédec - les acteurs de «Fais pas ci, fais pas ça», la série dans laquelle Bruno Salomone a incarné durant de longues années l'attachant Denis Bouley.

© Guillaume de Tonquédec. © Kenzo Tribouillard/AFP

Parmi la foule, ont aussi été aperçus Helena Noguerra, Jean-Luc Reichman, Laurent Mariotte, Bruno Solo, Julie Ferrier, Frédéric Lopez, James Huth ou encore Vincent Desagnat, tous venus faire leurs adieux au comédien qui était aussi connu pour être la voix off du jeu «Burger Quiz» d’Alain Chabat.

Bruno Salomone a été emporté à l’âge de 55 ans par une longue maladie, ont indiqué ses proches.

Sa disparition a suscité de très nombreux hommages, aussi bien de la part de personnalités que d’anonymes, tous très affectés par la disparition précoce du sympatique comédien.