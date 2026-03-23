Supernatural : la comédienne Carrie Anne Fleming décède d'un cancer du sein à l'âge de 51 ans

La comédienne Carrie Anne Fleming, connue pour ses rôles dans «iZombie» et «Supernatural», est décédée à l’âge de 51 ans des suites d’un cancer du sein, a confirmé le site américain Variety.

Une terrible nouvelle. Révélée dans les séries dans «iZombie» et «Supernatural», Carrie Anne Fleming est morte le 26 février dernier, dans la ville de Sidney, au Canada, à l’âge de 51 ans, a annoncé le site américain Variety. Le comédien Jim Beaver a confirmé qu’elle avait succombé aux complications du cancer du sein dont elle était atteinte.

Née dans la ville de Digby en 1974, l’actrice canadienne avait réussi à se faire un nom dans le genre horrifique après une apparition remarquée dans le film «Happy Gilmore», avec Adam Sandler, en 1996. Carrie Anne Fleming s’est imposée auprès du grand public dans le rôle de Karen Singer, l’épouse de Bobby Singer incarné par Jim Beaver, dans la série «Supernatural». Elle avait également fait une apparition dans la série «La Fête à la maison» dans le rôle de la mère de DJ Tanner.

Plus récemment, elle avait obtenu un rôle récurrent dans la série «iZombie» où elle prêtait ses traits au personnage de Candy Baker. Elle était apparue dans plusieurs autres séries télévisées telles que «Supergirl», «Smallville» ou encore «Stargate SG-1». «Ce fut un grand privilège de connaître Carrie. C'était une âme magnifique, inspirante et, par-dessus tout, d'une grande bonté. Elle nous manquera énormément», ont confié ses proches dans un communiqué publié par le site américain PEOPLE.