Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Supernatural : la comédienne Carrie Anne Fleming décède d'un cancer du sein à l'âge de 51 ans

Carrie Anne Fleming était habituée aux rôles secondaires dans les séries télévisées. [© CBS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

La comédienne Carrie Anne Fleming, connue pour ses rôles dans «iZombie» et «Supernatural», est décédée à l’âge de 51 ans des suites d’un cancer du sein, a confirmé le site américain Variety.

Une terrible nouvelle. Révélée dans les séries dans «iZombie» et «Supernatural», Carrie Anne Fleming est morte le 26 février dernier, dans la ville de Sidney, au Canada, à l’âge de 51 ans, a annoncé le site américain Variety. Le comédien Jim Beaver a confirmé qu’elle avait succombé aux complications du cancer du sein dont elle était atteinte. 

Née dans la ville de Digby en 1974, l’actrice canadienne avait réussi à se faire un nom dans le genre horrifique après une apparition remarquée dans le film «Happy Gilmore», avec Adam Sandler, en 1996. Carrie Anne Fleming s’est imposée auprès du grand public dans le rôle de Karen Singer, l’épouse de Bobby Singer incarné par Jim Beaver, dans la série «Supernatural». Elle avait également fait une apparition dans la série «La Fête à la maison» dans le rôle de la mère de DJ Tanner. 

Sur le même sujet Vrais voisins, faux amis : la comédienne Amanda Peet révèle être atteinte d'un cancer du sein Lire

Plus récemment, elle avait obtenu un rôle récurrent dans la série «iZombie» où elle prêtait ses traits au personnage de Candy Baker. Elle était apparue dans plusieurs autres séries télévisées telles que «Supergirl», «Smallville» ou encore «Stargate SG-1». «Ce fut un grand privilège de connaître Carrie. C'était une âme magnifique, inspirante et, par-dessus tout, d'une grande bonté. Elle nous manquera énormément», ont confié ses proches dans un communiqué publié par le site américain PEOPLE

Peoplecancer du seinActriceDécès

À suivre aussi

Charles III : quel est le montant que le roi a payé aux impôts ces dernières années ?
Joe Manganiello, star de la série True Blood, s'est battu contre une maladie «mystérieuse et mortelle» longtemps gardée secrète
Sylvester Stallone, Tom Holland... Ces stars d'Hollywood qui ont complètement raté leur casting pour «Star Wars»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités