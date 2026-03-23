«Vous me traitez comme un criminel» : de nouvelles images de l'arrestation de Justin Timberlake dévoilées

De nouvelles vidéos de l’arrestation et de la garde à vue pour conduite en état d’ivresse de Justin Timberlake, en juin 2024, ont été rendues publiques.

Le chanteur n’a pas pu empêcher leur diffusion. Plusieurs vidéos de l’arrestation et de la garde à vue de Justin Timberlake, qui avait été arrêté en état d’ivresse au volant le 18 juin 2024, ont été dévoilées au fil du week-end.

Dans une première vidéo, relayées notamment par TMZ, on le voit le regard vitreux au volant d’une voiture tandis qu’un agent vient de lui demander de s’immobiliser. Ce dernier lui reproche d’avoir dévié sa trajectoire à plusieurs reprises vers la gauche et ne pas s’être arrêté à un panneau stop.

L’agent ne semble pas reconnaître la star et lui demande la raison de sa présence dans la ville. Le chanteur cherche ses mots pour tenter de lui faire comprendre qu’il est actuellement «en tournée mondiale» avant de lui confier fébrilement, face à l’incompréhension manifeste de son interlocuteur, «je suis Justin Timberlake», poussant l’agent à lui demander une pièce d’identité.

Sur d’autres images, on peut voir Justin Timberlake avoir du mal à effectuer les tests de sobriété qui exigeaient qu'il marche en ligne droite et se tienne sur une jambe, des tests qu’il qualifie sur le moment de «vraiment difficiles».

«Vous ne pouvez pas le mettre en prison» s’écrit une femme, alors qu’il est signifié au chanteur qu’il va être placé en garde à vue.

Menotté et en cellule pour la nuit

D’autres extraits dévoilés montrent Justin Timberlake au commissariat, durant sa garde à vue. On l'y voit notamment entrer dans sa cellule tandis qu’un agent l’informe qu’il va être détenu jusqu'au lendemain matin. Justin Timberlake s’étonne alors de devoir vraiment rester «toute la nuit ?» Après confirmation, on l’entend déclarer aux agents : «Eh, vous êtes dingues !»

Sur une autre vidéo, il apparaît menotté à une table en train d’échanger avec les policiers. Le chanteur leur reproche de le «traiter comme un criminel», et refuse de se soumettre à un test après son arrestation. «Non, je ne me soumettrai pas au test chimique», dit-il après qu'un des agents lui a demandé son consentement. «Je n’ai voulu faire de mal à personne…», martèle-t-il ensuite, ajoutant «je ne faisais que suivre la voiture d'une amie». Justin Timberlake se préoccupe de savoir si le fait d'être menotté respecte bien le protocole standard en matière d’arrestation pour conduite en état d'ivresse.

Sur un autre extrait, un agent de police demande à Justin Timberlake de vérifier des documents avant de les signer, et la pop star demande en plaisantant pourquoi le policier a indiqué sa couleur de peau sur le formulaire. «Blanc ?» le voit-on s'écrier avec un étonnement feint avant de se tourner vers le policier qui lui a tendu les papiers. «Je plaisante. Je plaisante, mec», dit-il ensuite en souriant.





Plus tôt ce mois-ci, Justin Timberlake avait intenté une action en justice pour empêcher la diffusion des vidéos, affirmant qu'elles le montraient dans un état de grande vulnérabilité. La ville de Sag Harbor et les avocats de la star sont par la suite parvenus à un accord pour la diffusion d'une version expurgée.

Le chanteur avait plaidé non coupable des accusations découlant de son arrestation avant de conclure un accord pour régler l'affaire en septembre 2024. Il avait finalement plaidé coupable, obtenant une accusation réduite, et condamné à une amende et à des travaux d'intérêt général.