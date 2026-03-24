Adriana Karembeu et son mari au cœur d'une bataille judiciaire au sujet de leur fille

Selon les révélations du journal Le Parisien, Adriana Karembeu est accusée de «corruption de mineure» par son mari, Aram-André Ohanian, avec lequel elle a eu une fille aujourd’hui âgée de 8 ans.

La tension est à son paroxysme. Séparés depuis quatre ans, et actuellement en instance de divorce, Adriana Karembeu, 54 ans, et son mari, Aram-André Ohanian, 57 ans, se retrouvent au cœur d’une bataille judiciaire au sujet de leur fille, Nina, 8 ans. Selon le journal Le Parisien, l’homme d’affaires d’origine arménienne né à Erevan en 1968, avant de passer son enfance à Marseille, aurait déposé une plainte le 19 mars dernier contre le mannequin slovaque pour des faits de «corruption de mineure», «soustraction aux obligations parentales» et de «provocation à l'usage de produits stupéfiants».

Dans le procès-verbal d’huissier, il affirmerait que leur fille, Nina, qui vit la majeure partie du temps au domicile de son père à Marrakech, au Maroc, aurait été exposée à des «photographies de sexes masculins, à des images d’hommes et de femmes nus, à des clichés pornographiques explicites», via une tablette synchronisée avec le téléphone de sa mère.

Le Parisien précise que ces échanges impliqueraient un ancien membre de l’équipe de France de football championne du monde en 2018 ainsi qu’un rappeur français célèbre. Il est également fait mention d’échanges avec Marc Lavoine, le nouveau compagnon d’Adriana Karembeu, autour de la drogue, notamment d’un «paquet plastique de cocaïne».

«Ces contenus sont mélangés aux photographies personnelles de la mineure, abolissant toute frontière entre l’univers de l’enfance et de la sexualité adulte», affirme l’avocate de l’homme d’affaires, Me Najwa El-Haïté. De son côté, l’avocate d’Adriana Karembeu et de Marc Lavoine dénonce une violation de la vie privée de ses clients.

Adriana Karembeu réagit sur Instagram

«Concernant les aspects de la vie privée de ma cliente, que M. Ohanian s’est manifestement procurés de manière frauduleuse, nous ne manquerons pas d’apporter les suites judiciaires aux violations manifestes des droits de mes clients, Mme Karembeu et M. Lavoine», précise Me Maeva Zampori.

Face à cette situation, Adriana Karembeu s’est exprimée sur Instagram pour dénoncer le «chantage» et les «négociations aussi absurdes qu’insupportables» de l’homme d’affaires. «J’ai fui la violence, mais elle me rattrape, au moment même où je tente de me reconstruire. Je ne peux plus me taire dès lors que ma fille Nina devient l’instrument de manœuvres et de procédures visant à m’humilier, à m’atteindre ou à tenter par tous les moyens de m’en faire perdre la garde jusqu’ici partagée», peut-on lire.

L’ex-épouse de Christian Karembeu explique avoir longtemps gardé le silence à propos de sa relation avec Aram-André Ohanian afin de «protéger» son enfant. «J’ai même tu, parfois même à mes proches, les épreuves traversées : les blessures, les menaces, les accusations fausses et humiliantes, les violences verbales comme physiques. J’espérais qu’avec le temps, l’éloignement, la raison finiraient par apaiser la situation», détaille-t-elle. «Mais il m’appartient désormais de défendre la sérénité de mon enfant, notre sécurité, ma nouvelle vie, ainsi que mes droits de mère et de femme», assure-t-elle également.

Interrogé par Le Parisien, Aram-André Ohanian affirme avoir «prévenu Adriana, il y a plus de deux mois, qu’il y avait un problème avec ces photos mais elle n’a pas réagi. Compte tenu de ce que ces photos et ces messages révèlent, ma priorité, désormais, c’est que notre fille ne soit plus au contact de Marc Lavoine. Mais je ne suis animé par aucun esprit de vengeance». L’avocate de l’homme d’affaires précise pour sa part qu’il «ne s’agit pas du tout d’une instrumentalisation de la justice mais seulement la démarche d’un père très inquiet pour l’équilibre et le bien-être de sa fille».