Bill Cosby condamné à verser 59 millions de dollars à une femme pour l’avoir droguée et violée en 1972

Bill Cosby a ce lundi été condamné à verser 59 millions dollars (près de 51 millions d’euros) à une femme qui l'accusait de l'avoir droguée et violée en 1972.

Un jury californien a accordé lundi à Donna Motsinger un jugement de 59 millions de dollars contre la gloire déchue de la télévision américaine Bill Cosby, 88 ans, dans le cadre d'une action civile.

Selon le New York Times, Donna Motsinger, 84 ans, affirmait que Bill Cosby l'avait droguée et violée en 1972.

Elle avait expliqué que le comédien l’avait un jour suivie après son service dans le restaurant dans lequel elle travaillait pour lui proposer de venir voir le spectacle qu'il donnait le soir-même. Après avoir accepté sa proposition, Bill Cosby est venu la chercher chez elle en limousine et l'a accueillie avec un verre de vin.

Donna Motsinger a confié s’être sentie soudainement mal après l'avoir bu et que le comédien a alors versé quelque chose dans son verre qu’elle pensait être de l’aspirine. Elle dit avoir ensuite perdu connaissance à plusieurs reprises puis s'être réveillée chez elle, vêtue uniquement de ses sous-vêtements. «Elle savait qu'elle avait été droguée et violée par Bill Cosby», indiquait sa plainte.

Le jury a donc ce lundi reconnu Bill Cosby coupable d'agression sexuelle sur une femme en état d'ivresse, ainsi que d'attentat à la pudeur. Il a également conclu qu’il avait agi avec «malice, oppression ou fraude», ce qui majore les dommages et intérêts à verser à la victime.

AP détaille que lui avaient été dans un premier temps accordés 17,5 millions de dollars de dommages et intérêts pour le préjudice passé et 1,75 million de dollars pour le préjudice futur, notamment pour «souffrances morales, perte de qualité de vie, désagréments, chagrin, anxiété, humiliation et détresse émotionnelle», et que lors d'une deuxième phase du procès qui s'est tenue ce lundi après-midi, lui ont été accordés 40 millions de dollars supplémentaires de dommages et intérêts punitifs.

De nombreuses autres accusations

Comme le souligne l’AFP, l'affaire a été jugée dans le même tribunal où, en 2022, un jury avait déjà condamné Bill Cosby à verser 500.000 dollars de dommages et intérêts à Judy Huth après avoir conclu qu'il l'avait agressée sexuellement en 1975 alors qu'elle n'avait que 16 ans.

Au fil du temps, Bill Cosby a fait face à de multiples accusations d'agression sexuelle et viols. En 2015, alors que l’acteur a toujours affirmé que toutes ces rencontres étaient consenties, plus de 60 femmes se sont manifestées pour porter plainte contre lui.

L’ancienne star du «Cosby Show», une série télévisée très populaire diffusée de 1984 à 1992 - une époque où l’acteur était surnommé «le papa de l’Amérique» - a été incarcéré en Pennsylvanie en 2018 pour avoir drogué et agressé sexuellement une femme dans une autre affaire pénale qui aurait pu lui valoir dix ans d’emprisonnement, mais a finalement été libéré en 2021 en raison d’un vice de procédure soulevé par ses avocats.