«Il m'a fracassé» : un homme s'exprime sur sa violente altercation avec Alan Ritchson, star de la série «Reacher» (vidéo)

Le comédien Alan Ritchson, connu pour son rôle dans la série «Reacher», a été filmé en train de tabasser un de ses voisins dans un quartier résidentiel de la ville de Brentwood, dans le Tennessee. Une enquête est en cours.

Une altercation musclée. Dans une vidéo publiée par le site américain TMZ, Alan Ritchson a été filmé dimanche dernier en train de tabasser un de ses voisins dans un quartier résidentiel de la ville de Brentwood, dans le Tennessee, alors qu’il était en train de faire de la moto avec ses deux jeunes fils.

🚨🎥 EXCLUSIVE: "Reacher" star Alan Ritchson might've thought he was still shooting an episode of his popular show Sunday, because he allegedly beat the hell out of a neighbor in Tennessee. 👀 pic.twitter.com/ljz3oEFGI0 — TMZ (@TMZ) March 23, 2026

L’homme frappé, Ronnie Taylor, a confié à TMZ que l’affaire avait débuté le jour précédent, le samedi, après avoir constaté qu’Alan Ritchson, qu’il ne connaît pas, roulait à une vitesse excessive dans le quartier résidentiel, et que le bruit de sa moto – avec laquelle il serait passé à plusieurs reprises – causait une gêne sonore dans le voisinage. Il explique lui avoir demandé, au nom de plusieurs voisins, de baisser son allure, sans succès. Il avoue également lui avoir fait un doigt d’honneur, que l’acteur lui a rendu.

😳 "Reacher" star Alan Ritchson's body cam footage of his bloody fight with his neighbor is released. pic.twitter.com/Hxixghh9e9 — TMZ (@TMZ) March 24, 2026

Le lendemain, il a de nouveau aperçu Alan Ritchson, cette fois accompagné de deux autres personnes – qui seraient les deux jeunes fils du comédien montés sur des minimotos – en train de rouler dans le quartier. Il se serait alors mis devant lui pour lui dire : «Est-ce que vous pouvez arrêter bordel ? Quelqu’un va être blessé». Alan Ritchson se serait alors avancé vers lui à deux reprises à bord de sa moto, Ronnie Taylor le repoussant à chaque fois.

«La deuxième fois, il a fini par descendre de sa moto, et il m’a fracassé», explique-t-il à TMZ. La star de la série «Reacher» aurait souffert de coupures et de blessures aux mains en chutant de sa moto au cours de l’incident, précise le site américain. Une enquête de police serait en cours. Aucune arrestation n’a été effectuée.