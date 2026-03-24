Sarah Michelle Gellar et Reese Whitherspoon n'ont pas osé appeler Adele pour que leurs enfants jouent ensemble

Invitée de l’émission «The Kelly Clarkson Show», Sarah Michelle Gellar a avoué ne pas avoir osé demander à Adele d’organiser une journée pour que leurs enfants puissent jouer ensemble.

Célèbre et timide. Sarah Michelle Gellar est fan d’Adele, à tel point qu’elle n’a jamais osé lui demander d’organiser une journée pour que leurs enfants respectifs, qui fréquentaient la même école maternelle, puissent jouer ensemble. La star de la série «Buffy contre les vampires» a tenté de pousser son amie, Reese Witherspoon, a faire la demande. Mais celle-ci était aussi intimidée de le faire.

«Les enfants adoraient Angelo (le fils d’Adele, ndlr). Ils aimaient tous cet enfant. Et tous voulaient aller jouer chez lui. Et nous étions tous là à nous dire : ‘Très bien, mais qui va appeler Adele pour lui demander d’organiser une journée de jeu ?’», a raconté Sarah Michelle Gellar dans l’émission «The Kelly Clarkson Show» sur YouTube.

«Le fils de Reese Witherspoon était aussi dans leur classe. Et je lui ai dit : ‘Reese, tu es la plus célèbre de nous toutes. Tu dois lui demander si elle peut organiser cette journée’», a poursuivi la comédienne de 48 ans, avant de préciser que Reese Witherspoon ne se sentait pas de lui demander non plus. «Personne n’osait lui demander. Nous étions toutes intimidées», a-t-elle souligné.

Finalement, cette journée de jeu entre leurs enfants n’aura jamais eu lieu, puisqu’Adele est retournée vivre à Londres entre temps. La chanteuse avait toutefois pris le temps de se rendre dans la classe de son fils pour partager la nouvelle avec ses camarades. «Elle s’est rendue dans leur classe pour leur offrir des bus à deux niveaux et un livre sur l’endroit où allait vivre son fils. Quand notre fils est rentré à la maison, il nous a dit qu’il avait rencontré la mère d’Angelo», a précisé Sarah Michelle Gellar, qui aurait bien aimé être là, elle aussi.

«Attends, quoi ? Pourquoi nous n’étions pas à l’école nous aussi ?», s’est-elle souvenue d’avoir pensé. Sarah Michelle Gellar a tenu à ajouter qu’Adele s’était toujours montrée charmante lorsqu’elle se croisait, «mais bon sang, nous étions toutes trop timides pour l’appeler».