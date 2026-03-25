Alan Ritchson : l'acteur de la série «Reacher» ne fera l'objet d'aucune poursuite pénale après qu'il a frappé son voisin

L'acteur Alan Ritchson ne sera pas poursuivi au pénal suite à sa bagarre avec son voisin, ont annoncé mardi les autorités.

La police estime que l'acteur de «Reacher» a agi en légitime défense. Alan Ritchson ne sera donc pas poursuivi au pénal, ont fait savoir ce mardi soir les autorités du Tennessee auprès des médias américains.

«Après avoir examiné les preuves disponibles, notamment les enregistrements vidéo et les déclarations des témoins, les autorités ont déterminé qu'aucune poursuite pénale ne sera engagée. Les actions de M. Ritchson ont été jugées comme étant de la légitime défense», a déclaré le capitaine de police de Brentwood, Steven Pepin, selon les propos cités par Entertainment Weekly.

Le capitaine ajoute que «bien qu'une accusation de mise en danger de la vie d'autrui ait été envisagée», l'acteur a finalement «renoncé à porter plainte» contre son voisin. «Avec l'accord du bureau du procureur, l'affaire est désormais close et aucune autre mesure ne sera prise».

Ronnie Taylor, un voisin de l’acteur, a affirmé qu’Alan Ritchson l'avait agressé après une dispute survenue le week-end précédent au sujet du bruit et de la vitesse de la moto de la star de «Reacher». Ronnie Taylor indique avoir déjà demandé la veille de l’incident à l’acteur de réduire sa vitesse quand il l'a de nouveau vu circulant dans leur quartier de la banlieue de Nashville.

Violente altercation

Ronnie Taylor a déclaré avoir interpellé une nouvelle fois Alan Ritchson au sujet de sa vitesse alors que ce dernier circulait à moto, cette fois suivi par ses fils sur des mini-motos. «Il est passé devant moi une fois, deux fois. La deuxième fois, je suis sorti devant lui et je lui ai dit : "Vous devez vous arrêter"», a déclaré le voisin de la star à TMZ.

Sur une vidéo qui aurait été captée par une caméra portée par l’acteur, on distingue que la moto roulait à une vitesse d’environ de 30 km/h quand tout à coup Ronnie Taylor s'est précipité sur la route, contraignant dangereusement la star de «Reacher» à s’arrêter net.

Dans une autre vidéo, filmée depuis une maison voisine, Ronnie Taylor apparaît au sol en train d’être roué de coups par Alan Ritchson.

Dans une interview pour TMZ, Ronnie Taylor, le visage tuméfié, a déclaré qu’Alan Ritchson l'avait «tabassé».