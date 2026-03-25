Jean-Paul Rouve : l'acteur ému aux larmes après son étreinte avec Emmanuel Macron, lors de sa Légion d'honneur

Jean-Paul Rouve a reçu ce lundi la Légion d'honneur à l'Élysée par le président Emmanuel Macron. Et l'acteur n'a pas réussi à contenir son émotion. Une vidéo en témoigne.

Fini les frites, place aux mouchoirs. Ce lundi 23 mars, l’acteur Jean-Paul Rouve, qui a délaissé la coupe mulet de Jeff Tuche, pour un élégant costume, s’est vu remettre des mains du président Emmanuel Macron la Légion d’honneur – plus haute distinction honorifique du pays – lors d’une cérémonie organisée au palais de l’Élysée. Une récompense symbolique pour saluer ses plus de trente-cinq ans de carrière.

Faisant partie des 616 personnes de la promotion du 1er janvier qui compte aussi Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, Catherine Jacob ou encore Nolwenn Leroy, l’artiste de 59 ans, né à Dunkerque, n’a pu contenir son émotion au moment de recevoir la croix de chevalier. L’ancien Robin des Bois qui a perdu sa maman en février dernier, a fondu en larmes avant de tomber dans les bras du chef de l’État. Les deux hommes ont ensuite échangé quelques mots, sous les applaudissements des invités.

Une séquence émouvante qui a été immortalisée par le comédien Michaël Cohen, ami de Jean-Paul Rouve, à qui il donne actuellement la réplique dans «Le bourgeois gentilhomme» joué à Paris, et relayée sur les réseaux sociaux. Parmi les convives présents pour cette cérémonie, on comptait également Maurice Barthélémy, ancien de la bande des «Robins des bois». Sans oublier, Monsieur «GTro», le Jack Russell de l’acteur qui ne le quitte jamais et qui portait, pour l’occasion, une cravate.