«Le Seigneur des Anneaux» : l'animateur Stephen Colbert co-écrit le scénario d'un nouveau film

Stephen Colbert co-écrit le scénario d'un nouveau film «Le Seigneur des Anneaux», a annoncé ce mardi l’animateur dans une vidéo avec Peter Jackson.

Stephen Colbert va quitter la télé mais sera de nouveau très occupé. Il vient d'être annoncé qu'il a été choisi pour écrire le scénario d'un nouveau film de la saga «Le Seigneur des Anneaux», aux côtés de Philippa Boyens et Peter McGee.

L'animateur du «Late Show With Stephen Colbert», qui quittera bientôt l'antenne de CBS, a déclaré avoir travaillé sur cette idée avec son fils Peter, scénariste. Il a expliqué avoir montré leurs maquettes à Peter Jackson, qui «les a suffisamment appréciées pour m’en parler», puis à Philippa Boyens, co-scénariste du «Seigneur des Anneaux» original, et enfin aux dirigeants de New Line et Warner Bros.

Un focus très précis

«Ce que je relisais sans cesse, ce sont six premiers chapitres du [Seigneur des Anneaux] que vous n'avez jamais adaptés au cinéma à l'époque», a expliqué Stephen Colbert dans une conversation vidéo avec Peter Jackson postée sur les réseaux sociaux ce mercredi. Il a plus précisément fait référence au chapitre 3 du premier tome du Seigneur des Anneaux de Tolkien, «Three Is Company», jusqu'au chapitre 8, «Fog on the Barrow-Downs».

«Je me suis dit : “Attendez, ça pourrait être une histoire à part entière, qui s’intégrerait bien à l’histoire principale. Pourrions-nous créer quelque chose de totalement fidèle aux livres, tout en restant fidèle aux films que vous avez déjà réalisés ?”, dit s'être demandé Stephen Colbert. La réponse est manifestement oui.» «Je suis ravi de dire qu'ils ont adoré», a ajouté l'humoriste. «C'est donc sur cela que nous allons travailler.»

Stephen Colbert, présenté par l'acteur oscarisé comme son «partenaire spécial» pour le nouveau film du «Seigneur des Anneaux», est surtout connu pour avoir animé le Late Show sur CBS, mais l'émission diffusera son dernier épisode le 21 mai, la chaîne ayant décidé d'annuler ce talk-show de fin de soirée de longue date l'année dernière.

Un communiqué de Warner Bros. diffusé mardi a dévoilé le synopsis officiel du film : «Quatorze ans après la mort de Frodon, Sam, Merry et Pippin entreprennent de retracer les premiers pas de leur aventure. Pendant ce temps, la fille de Sam, Elanor, a découvert un secret longtemps enfoui et est déterminée à découvrir pourquoi la Guerre de l'Anneau a failli être perdue avant même de commencer.»

«The Hunt for Gollum» toujours en développement

Provisoirement intitulé «Le Seigneur des Anneaux : Shadow of the Past», le film sortira après «Le Seigneur des Anneaux : The Hunt for Gollum», actuellement en développement sous la direction d'Andy Serkis.

«The Hunt of Gollum» - qui était déjà le titre d'un court-métrage réalisé en 2009 et fait référence à une note dans les appendices du «Seigneur des anneaux», dans laquelle Tolkien précise que Gandalf et Aragorn sont partis à la chasse de Gollum durant huit ans, «fouillant dans les vallées de l'Anduin, de Mirkwood et de Rhovanion jusqu'aux confins du Mordor» - situera quant à lui son action entre la trilogie du Hobbit et la trilogie du «Seigneur des Anneaux», et suivra la quête d'Aragorn et de Gandalf à la recherche de Gollum pour en apprendre davantage sur l'anneau.

Ian McKellen y reprendra son rôle de Gandalf et Andy Serkis à nouveau celui de Gollum, en plus de réaliser le film. Elijah Wood a également fortement laissé entendre qu'il serait de retour dans le rôle de Frodon. Il a récemment été annoncé que Kate Winslet ferait aussi partie du casting. Peter Jackson a déclaré à propos du projet, dont la sortie est prévue en 2027 : «Andy fait un travail formidable. Le film s'annonce exceptionnel. Le scénario prend forme de façon remarquable et je pense que ce sera un excellent film.»