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Loana : la star de téléréalité, révélée par l'émission Loft Story en 2001, est morte à l’âge de 48 ans

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La star de téléréalité Loana, révélée par l'émission «Loft Story», a été retrouvée morte à son domicile de Nice ce mercredi. Elle avait 48 ans. 

Une icône de la télévision. L'ex-star de téléréalité Loana a été retrouvée morte ce mercredi à son domicile de Nice «plusieurs jours» après son décès, a indiqué le procureur de Nice, Damien Martinelli, à l'AFP. 

Le corps de Loana Petrucciani, 48 ans, ancienne vedette de «Loft Story», a été retrouvé en fin de journée, a précisé le magistrat, indiquant qu'une enquête avait été ouverte «en recherche des causes de la mort». Première vedette de la télé-réalité en France, Loana a connu la gloire en 2001 grâce à sa participation à «Loft Story», mais aussi de nombreux déboires, entre drogues, dépressions et tentatives de suicide.

Après avoir remporté «Loft Story», elle avait participé en 2006 à une autre émission de télé-réalité dans la jungle brésilienne, «Je suis une célébrité : sortez moi de là !», dont elle avait fini troisième, le cycliste Richard Virenque ayant terminé à la première place. 

«Des visages qu'on oublie jamais» 

Tout en multipliant les projets, dont un album, la jeune femme avait alors commencé à faire la Une de la rubrique faits divers: découverte inanimée à son domicile en 2009, elle avait dit avoir été agressée par deux hommes. 

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Quatre ans plus tard, elle était hospitalisée et plongée dans le coma après une tentative de suicide, son entourage révélant alors qu'elle avait déjà tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours.

Les réactions ont commencé à se multiplier en hommage à Loana. «Il y a des visages qu’on n’oublie jamais. Et le sien, celui de Loana fait partie de notre histoire collective», a exprimé Benjamin Castaldi, ancien présentateur de Loft Story sur Instagram.

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