«On n’a pas su être à la hauteur de ce qu’elle nous a donné» : l'hommage émouvant de Benjamin Castaldi, l'ex-présentateur de Loft Story, à Loana

L’ancien animateur de l’émission culte «Loft Story» Benjamin Castaldi a rendu hommage à Loana, retrouvée morte à son domicile à Nice ce mercredi à l’âge de 48 ans.

Une profonde émotion. Ce mercredi, la star de téléréalité Loana, révélée par l'émission «Loft Story», a été retrouvée morte à son domicile de Nice ce mercredi à 48 ans. L’ancien animateur du programme Benjamin Castaldi a été parmi les premiers à honorer la mémoire de l’ancienne vedette.

«Elle incarnait une innocence brute dans un monde qui ne pardonne rien. Et nous, on n’a pas su être à la hauteur de ce qu’elle nous a donné», a exprimé le présentateur dans un post sur Instagram.

Une enquête ouverte

Le corps de Loana Petrucciani a été retrouvé en fin de journée, a précisé le procureur de Nice, Damien Martinelli, indiquant qu'une enquête avait été ouverte «en recherche des causes de la mort».

Première vedette de la télé-réalité en France, Loana a connu la gloire en 2001 grâce à sa participation à «Loft Story», mais aussi de nombreux déboires, entre drogues, dépressions et tentatives de suicide. Après avoir remporté «Loft Story», elle avait participé en 2006 à une autre émission de télé-réalité dans la jungle brésilienne, «Je suis une célébrité : sortez moi de là !», dont elle avait fini troisième.

Quatre ans plus tard, elle était hospitalisée et plongée dans le coma après une tentative de suicide, son entourage révélant alors qu'elle avait déjà tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours.