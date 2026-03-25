Mort de Loana : Nabilla, Jean-Pierre Foucault, Sam Zirah... Les hommages à la star de la téléréalité se multiplient

De nombreuses personnalités de la télévision et des médias ont rendu hommage à star de téléréalité Loana, retrouvée morte à son domicile ce mercredi à Nice, à l'âge de 48 ans.

Le monde de la télévision en deuil. La star de téléréalité Loana, révélée par l'émission «Loft Story», a été retrouvée morte à son domicile de Nice ce mercredi à 48 ans. De nombreuses personnalités proches de l'ancienne vedette ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux, à commencer par Benjamin Castaldi, ancien animateur du programme qui l'a révélée en 2001. «On n’a pas su être à la hauteur de ce qu’elle nous a donné», a-t-il considéré sur Instagram.

De son côté, Nabilla Vergara, elle aussi icône de la téléréalité, a adressé une pensée à Loana, «figure qui aura marqué toute une génération».

Vous voyez Nabilla à son prime ? J’veux être elle — 🦋⁂༄𝐛𝖆𝐛𝐲𝖌ɨ𝐫ļ༄⁂🦋 (@prtgl351) March 24, 2026

«Nous prions son repos»

Sur X, l'animateur de TF1 Jean-Pierre Foucault s'est remémoré ses souvenirs de tournage avec Loana. «Elle est partie, seule, nous prions pour son repos», a-t-il écrit.

Loana avait participé au Brésil à l’émission

« Je suis une célébrité sortez moi de là !» cette célébrité qui l’avait fragilisée et dont elle voulait désespérément sortir . Elle est partie,seule ,nous prions pour son repos . — Jean-Pierre Foucault (@Foucault_JP) March 25, 2026

En effet, après avoir remporté «Loft Story», Loana avait participé en 2006 à une autre émission de télé-réalité dans la jungle brésilienne, «Je suis une célébrité : sortez moi de là !», dont elle avait fini troisième, le cycliste Richard Virenque ayant terminé à la première place.

D'autres anciens participants de la téléréalité «Loft Story» ont rendu hommage à Loana. «C'est toujours triste de voir quelqu'un partir trop tôt», a évoqué Jean-Edouard Lipa sur Instagram.

Alexia Laroche-Joubert, célèbre productrice de télévision qui était en charge de Loft Story a partagé son «immense émotion» à l'annonce du décès de Loana. «Cela fait 25 ans que nos chemins se sont croisés, et je suis honorée d'avoir partagé tant de souvenirs avec elle», a-t-elle confié sur Instagram.

Le journaliste Sam Zirah a lui aussi évoqué la mémoire de Loana, revenant sur sa rencontre avec elle. «Ado, je te regardais dans le Loft en rêvant de te rencontrer. Adulte, j’ai eu la chance de t’interviewer plusieurs fois», s'est-il félicité.

Le corps de Loana Petrucciani a été retrouvé en fin de journée, a précisé le procureur de Nice, Damien Martinelli, indiquant qu'une enquête avait été ouverte «en recherche des causes de la mort».