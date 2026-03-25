Zendaya et Robert Pattinson font sensation à l’avant premiere de «The Drama» à Paris

Zendaya et Robert Pattinson ont ce mardi soir foulé le tapis rouge de l'avant-première parisienne de leur prochain film «The Drama», provoquant l’hystérie de leurs fans.

L’ambiance autour du Pathé Palace à Paris ce mardi soir était survoltée. Des fans de Zendaya et Robert Pattinson avaient fait le déplacement en nombre pour tenter d’apercevoir les deux acteurs attendus pour l’avant-première dans la capitale de leur film «The Drama».

L’hystérie était à son comble quand les deux stars, arrivées avec quelques minutes d'intervalle, sont apparues. Et c’est sous des hurlements et une horde de téléphones portables brandis en leur direction que la star d’«Euphoria» et l’acteur de «Twilight» et «The Batman» (qui sera bientôt à l’affiche de «Dune : Troisième partie») se sont volontiers prêtés au jeu des selfies et signatures d’autographes.

Zendaya portait une «nouveauté» du créateur franco-belge Nicolas Ghesquière et de Louis Vuitton, selon une publication Instagram Stories de son styliste Law Roach. Avec cette tenue blanche sur le thème du mariage, l'actrice alimente une nouvelle fois les rumeurs concernant un possible mariage avec son compagnon de longue date, Tom Holland.

Tom Holland en coulisses

Ce dernier n’est ce mardi soir pas passé par le tapis rouge avec sa compagne, mais a été aperçu discrètement au balcon du Pathé Palace au moment où l'agitation était à son comble à l'extérieur. Peu de temps avant, la star de «Spider-Man» avait été vue accompagnant Zendaya (elle aussi à l’affiche du prochain film avec le super-héros qui sortira le 29 juillet) à la sortie de leur hôtel, le Shangri-La.

Depuis que le styliste et ami Law Roach de Zendaya a affirmé lors d'une interview au début du mois que leur «mariage avait déjà eu lieu», les moindres faits et gestes des deux célébrités sont analysés sous toutes les coutures. Le couple n'a pour l’instant ni confirmé ni infirmé l'information, mais pour People il ne fait pas de doute que si Zendaya a porté des tenues blanches de mariée lors de toute sa tournée promotionnelle de «The Drama», ce n’est pas seulement en raison du thème du film.

Dans «The Drama» de Kristoffer Borgli (« Sick of Myself »), Zendaya et Robert Pattinson incarnent un couple sur le point de se marier jusqu’à ce qu’un secret vienne tout faire basculer quelques jours avant la cérémonie. Le long-métrage sortira au cinéma ce 1er avril.