Chappell Roan : l'agent de sécurité qui a fait pleurer la fille de Jude Law sort du silence et prend la défense de la chanteuse

Le vigile au cœur de l'incident impliquant la chanteuse Chappell Roan et la fille de Jude Law, sort de son silence et dit assumer l’entière responsabilité des événements qui ont pris «une ampleur regrettable», dit-il.

L’agent de sécurité qui a ce week-end confronté agressivement Ada, 11 ans, fille de Jude Law, et sa mère, Catherine Harding, dans un hôtel de São Paulo, au Brésil, alors que la jeune fille était passée devant la table de Chappell Roan, a rompu son silence sur Instagram mercredi.

Comme le fait savoir le Daily Mail, Pascal Duvier affirme être le garde du corps impliqué dans l'incident et insiste sur le fait qu'il ne travaillait PAS pour Chappell Roan, confirmant ainsi les déclarations de la chanteuse. Il dit assumer l'entière responsabilité des faits. «Je ne réponds généralement pas aux rumeurs en ligne, mais les accusations qui circulent actuellement sont fausses et constituent une diffamation», a-t-il écrit.

«J’assume l’entière responsabilité de mes interactions… J’étais à l’hôtel pour le compte d’une autre personne et je ne faisais pas partie de l’équipe de sécurité personnelle de Chappell Roan. Mes actions n’ont été entreprises ni au nom de Chappell Roan, ni au nom de son équipe de sécurité personnelle, ni au nom de sa direction, ni au nom de quiconque.»

Il poursuit : «J’ai pris une décision en fonction des informations obtenues de l’hôtel, des événements dont j’avais été témoin les jours précédents et du niveau de risque accru pour la sécurité de notre lieu de séjour. Mon unique interaction avec la mère s’est déroulée dans le calme et avec de bonnes intentions, et l’issue de cette rencontre est regrettable.»

La chanteuse clamait son innocence

L'affaire a fait les gros titres de la presse People ce week-end, après que le beau-père d'Ada, la star brésilienne du football Jorginho, a violemment critiqué Chappell Roan sur Instagram, affirmant qu'Ada était simplement passée devant la table de la chanteuse en train de prendre son petit-déjeuner pour s'assurer qu'il s'agissait bien d'elle, puisqu'elle en est fan, avant qu'elle et sa mère ne soient réprimandées par le garde du corps imposant de la star.

L’agent de sécurité aurait sèchement réprimandé la jeune fille au point qu’elle s’est mise à pleurer. «Ma fille a eu très peur et a beaucoup pleuré», avait écrit son beau-père Jorginho. «Franchement, je ne comprends pas comment le simple fait de passer devant une table et de regarder… peut être considéré comme du harcèlement.» «Sans tes fans, tu ne serais rien», a-t-il également adressé directement à Chappell Roan. «Elle ne mérite pas votre affection», avait-il ajouté à destination des fans de la chanteuse.

«Je ne déteste pas les enfants, c'est absurde», s’était défendue Chappell Roan sur Instagram, déclarant être désolée que la petite fille ait vécu cette mésaventure mais assurant ne pas l’avoir vue, mais aussi que l'agent de sécurité ne faisait absolument pas partie de ses équipes.

Face à l'ampleur de la polémique, elle avait rappelé ce mardi son innocence totale dans une déclaration relayée par Page Six. «Chappell exige le plus haut niveau de ses équipes», a déclaré un de ses représentants, ajoutant que la lauréate d’un Grammy Award a «une tolérance zéro pour tout comportement agressif envers elle ou ses fans». Elle «n’avait connaissance d’aucune interaction entre cette mère et sa fille et un agent de sécurité extérieur», poursuivait le communiqué. «Contrairement à ce qu’elle (la mère) affirme dans sa vidéo, elle ne les a pas vues prendre leur petit-déjeuner à l’hôtel. Elle n’a donné aucune instruction à son service de sécurité personnel ni à aucun membre de son équipe d’entrer en contact avec elles.»

L’affaire avait immédiatement suscité une immense vague de haine contre Chappell Roan, et fait réagir jusqu’au maire de Rio qui, quelques minutes après la complainte de Jorginho en ligne, l’avait immédiatement bannie à vie d’un grand festival organisé chaque année dans la ville.