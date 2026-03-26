«Grey's Anatomy» : trois ans après la romance de leurs personnages, deux stars de la série officialisent leur couple

Deux stars de «Grey’s Anatomy» auraient confirmé être en couple dans la vraie vie, suivant ainsi le même destin que leurs personnages dans la série plusieurs années après.

Caterina Scorsone et E.R. Fightmaster avaient noué des liens très forts durant leur brève collaboration. Il y a trois ans, leurs personnages dans la série médicale, alias les Dr Amelia Sheperd et Kai Bartley, avaient vécu une relation amoureuse dans les saisons 18 et 19, histoire d’amour fugace qui s’était terminée par le départ pour Londres du Dr Kai Bartley.

Alors que leurs chemins auraient eux aussi pu se séparer, Caterina Scorsone, qui avait annoncé son divorce en 2020, après dix de relation avec Rob Giles, le père de ses trois filles, et E.R. Fightmaster, artiste non-binaire qui avait d’ailleurs incarné le premier personnage non-binaire de la série «Grey’s Anatomy», seraient restés très proches.

Grey’s Anatomy stars Caterina Scorsone and E.R. Fightmaster, who play Dr. Amelia Shepherd and Dr. Kai Bartley, confirmed their romance three years after their relationship arc in the show. https://t.co/MmVUbFTb3ipic.twitter.com/5EYxtmJhuu — E! News (@enews) March 24, 2026

Pour les médias américains, il ne fait d'ailleurs plus de doute que les deux stars, aperçues cette semaine se promenant main dans la main à la sortie d’un café de Los Angeles ce 23 mars, vivent une belle histoire d'amour.

'Grey's Anatomy' Costars Caterina Scorsone and E.R. Fightmaster Hold Hands in L.A. Years After Their Onscreen Romance https://t.co/pfYXkJTVff — People (@people) March 24, 2026

Comme le souligne E ! News, le duo était déjà apparu ensemble à plusieurs reprises au fil des ans, notamment lors d'un match d'Angel City FC en 2023 et même à l'after-party des Oscars 2026 organisée par la fondation d’Elton John contre le sida, plus tôt ce mois-ci.

En 2023, E.R. Fightmaster avait qualifié Caterina Scorsone de «personne spéciale» lors d'une conversation avec Fr Conventions. «On partage beaucoup de valeurs. Je l'emmène souvent avec moi et elle m'emmène souvent avec elle. La dernière chose dont j'étais vraiment ravie, c'était de l'emmener à des événements de la WNBA. On a pu rencontrer Brittney et Cherelle Griner, c'était génial ! Avant ça, on avait fait du bénévolat dans un lycée avec des élèves de théâtre.»

Les deux avaient ajouté : «Nous nous amusons beaucoup ensemble, et de très belles façons.»