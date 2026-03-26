Rihanna : la femme accusée d'avoir tiré sur la maison de la star plaide non coupable

Poursuivie pour tentative de meurtre après avoir, selon les procureurs, tiré sur la maison de Rihanna à Los Angeles, Ivanna Lisette Ortiz, 35 ans, a plaidé non coupable mercredi.

Lors de sa comparution mercredi 25 mars devant un tribunal de Los Angeles, Ivanna Lisette Ortiz, 35 ans, a plaidé non coupable. Elle est accusée de tentative de meurtre après avoir, selon les procureurs, ouvert le feu sur la villa de Rihanna au début de mois.

D’après l’agence Reuters, son avocat a plaidé non coupable des 14 chefs d'accusation retenus contre elle. Sa demande de réduction de caution, fixée à 1,875 million de dollars, a également été rejetée par la juge Theresa McGonigle. Actuellement en détention provisoire, Ivanna Lisette Ortiz a également l'interdiction d’exercer la profession d'orthophoniste agréé en Californie tant que l'affaire est en cours, a rapporté l’agence de presse.

Pour rappel, le 8 mars dernier la villa de Rihanna, ainsi que l’un de ses véhicules, ont été la cible d'une vingtaine de coups de feu. L’artiste, son compagnon A$AP Rocky et leurs trois enfants se trouvaient à leur domicile au moment des faits. Ivanna Lisette Ortiz a été arrêtée peu de temps après la fusillade sur le parking d’un centre commercial après avoir été suivie par la police, a rapporté TMZ. Toujours d’après le média américain, la jeune femme entretenait une sorte d’obsession pour la chanteuse Rihanna.

La trentenaire venant de Floride risque la prison à perpétuité. Elle doit à nouveau comparaître le 8 avril prochain.