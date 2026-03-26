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Rosalía : prise de vomissements, la star contrainte de stopper son concert et évacuée sur une civière

L'interprète de «De Madrugá» a révélé avoir vomi dans sa loge avant de monter sur scène. [© REUTERS/Isabel Infantes]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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La chanteuse Rosalía a été contrainte d'interrompre son concert au Forum Unipol à Milan, en raison d’une intoxication alimentaire.

Nul n’est à l’abri d’un pépin de santé. La chanteuse Rosalía a ce mercredi soir été prise de violents maux d’estomac causés par une intoxication alimentaire... En plein concert.

La star se produisait depuis quelques minutes quand elle a confié que la douleur devenait insupportable.

«J'ai eu une sorte de très mauvaise intoxication alimentaire. J'ai essayé de continuer le spectacle jusqu'au bout, mais je suis vraiment très malade», a expliqué l'artiste barcelonaise aux spectateurs. 

D'après plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, Rosalía semble avoir fait tous les efforts possibles pour poursuivre, mais a expliqué «ne vraiment pas se sentir bien». L'interprète de «De Madrugá» a également révélé avoir vomi dans sa loge avant de monter sur scène. Elle avait d’ailleurs été prise de toux en pleine chanson.

Après avoir présenté ses excuses à ses fans, elle a finalement dû quitter la scène. «Je suis vraiment désolée, je vous aime tous. J'espère revenir dans de meilleures conditions», a-t-elle déclaré, visiblement émue.

Evacuée sur une civière

Ce jeudi après-midi, la chanteuse a publié un message sur les réseaux sociaux pour remercier ses fans de leur compréhension. Une photo postée en story Instagram la montre sur une civière, le pouce levé d'une main et tenant une poche de perfusion de l'autre. «Je me sens mieux», a-t-elle écrit en légende de sa publication. «Merci infiniment pour tout votre amour et votre compréhension.»

Capture Instagram @rosalia.vt
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Le concert de Milan était la cinquième étape de sa tournée «Lux Tour», qui a débuté le 16 mars à Lyon.

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