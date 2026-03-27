Britney Spears menace de poursuivre son ancien garde du corps en justice

Britney Spears accuse son ancien garde du corps d'avoir piraté ses appareils et son compte iCloud, et menace de porter l'affaire devant les tribunaux.

Britney Spears fait de nouveau parler d'elle. Cette fois-ci, il est question de menaces de poursuites judiciaires contre Thomas Bunbury, son ancien garde du corps, qu'elle accuse d'avoir piraté ses données personnelles, comme l'a rapporté TMZ.

Le média fait savoir que l'avocat de la star lui a adressé une mise en demeure pour avoir accédé à ses appareils et à son compte iCloud sans son autorisation ni son consentement.

Dans une lettre datée de février 2026, Britney Spears affirme que l’homme a enfreint plusieurs lois, et menace de porter plainte contre lui. Elle l’exhorte à se tenir à l'écart de ses appareils et comptes personnels, à supprimer toutes les copies qu'il aurait pu en faire, et à lui faire savoir sur le champ s'il a envoyé à quiconque des photos, des fichiers ou des documents la concernant.

Toujours selon TMZ, le piratage présumé aurait eu lieu après le licenciement du garde du corps. Ce dernier avait été licencié en août 2025 pour avoir prétendument enfreint son accord de confidentialité en communiquant des informations confidentielles avec des fans et des médias.