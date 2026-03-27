Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Britney Spears menace de poursuivre son ancien garde du corps en justice

La chanteuse demande à l'agent de sécurité de supprimer toutes les copies de ses données personnelles. [Vivien Killilea / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Britney Spears accuse son ancien garde du corps d'avoir piraté ses appareils et son compte iCloud, et menace de porter l'affaire devant les tribunaux.

Britney Spears fait de nouveau parler d'elle. Cette fois-ci, il est question de menaces de poursuites judiciaires contre Thomas Bunbury, son ancien garde du corps, qu'elle accuse d'avoir piraté ses données personnelles, comme l'a rapporté TMZ.

Le média fait savoir que l'avocat de la star lui a adressé une mise en demeure pour avoir accédé à ses appareils et à son compte iCloud sans son autorisation ni son consentement.

Dans une lettre datée de février 2026, Britney Spears affirme que l’homme a enfreint plusieurs lois, et menace de porter plainte contre lui. Elle l’exhorte à se tenir à l'écart de ses appareils et comptes personnels, à supprimer toutes les copies qu'il aurait pu en faire, et à lui faire savoir sur le champ s'il a envoyé à quiconque des photos, des fichiers ou des documents la concernant.

Sur le même sujet Arrestation de Britney Spears : la réalisatrice du documentaire «Britney Vs Spears» prend sa défense Lire

Toujours selon TMZ, le piratage présumé aurait eu lieu après le licenciement du garde du corps. Ce dernier avait été licencié en août 2025 pour avoir prétendument enfreint son accord de confidentialité en communiquant des informations confidentielles avec des fans et des médias.

PeopleBritney Spears

À suivre aussi

Charles III : quel est le montant que le roi a payé aux impôts ces dernières années ?
Joe Manganiello, star de la série True Blood, s'est battu contre une maladie «mystérieuse et mortelle» longtemps gardée secrète
Sylvester Stallone, Tom Holland... Ces stars d'Hollywood qui ont complètement raté leur casting pour «Star Wars»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités