Kim Kardashian met aux enchères des vêtements pour financer des services juridiques gratuits pour les femmes

Kim Kardashian met aux enchères ses costumes de la série «All’s Fair» afin de faciliter l'accès à des services juridiques gratuits pour les femmes «qui se battent pour leur sécurité, leurs enfants et leur avenir».

Après avoir œuvré pour la réforme de la justice pénale et avoir joué un rôle déterminant dans l'adoption du First Step Act, Kim Kardashian s’engage une nouvelle fois.

Celle qui incarne une avocate dans la série «All’s Fair» de Ryan Murphy et qui, depuis 2019, poursuit des études juridiques et se prépare à l'examen du barreau, a décidé de mettre sa notoriété au service des femmes victimes de violences conjugales, «qui se battent pour leur sécurité, leurs enfants et leur avenir».

Elle a annoncé pour cela organiser une vente aux enchères des vêtements de la série «All’s Fair» dont les bénéfices seront reversés à la Legal Aid Foundation de Los Angeles. «Dans "All's Fair", j'incarne une avocate qui constate de visu comment le système judiciaire peut soit émanciper les femmes, soit les marginaliser», a écrit Kim Kardashian sur X. «Mais dans la réalité, le "prix de la justice" est un obstacle que beaucoup de femmes ne peuvent tout simplement pas se permettre.»

In All’s Fair, I play a lawyer who sees firsthand how the legal system can either empower women or leave them behind. But in the real world, the "price of justice" is a barrier that many women simply cannot afford.



This Friday, March 27, I’m auctioning off my Season 1 wardrobe… pic.twitter.com/uTOxizvYnS — Kim Kardashian (@KimKardashian) March 26, 2026

«Le droit à un avocat ne devrait pas dépendre de vos ressources financières. Pour de nombreuses femmes, l'aide juridictionnelle est le seul moyen d'obtenir une ordonnance de protection, un accord de garde équitable ou la possibilité de reconstruire leur vie», a poursuivi Kim Kardashian.

«Soutenir les victimes, c'est bien plus que les aider à partir ; c'est veiller à ce que notre système judiciaire reconnaisse la réalité des violences. Nous nous assurons que la "justice pour tous" soit réellement une justice pour tous.», a ajouté la star.

La vente ouvrira ce vendredi 27 mars sur Kardashian Kloset, une boutique en ligne proposant des articles issus des collections personnelles de la famille Kardashian/Jenner.