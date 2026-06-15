Rod Stewart: le chanteur critiqué après l'annulation d'un concert pour raisons de santé avant d'assister à un match de football

Le chanteur britannique Rod Stewart s’est attiré des critiques après avoir été aperçu dans les tribunes d’un match de la Coupe du monde ce week-end, quelques heures seulement après avoir annulé un concert pour raisons de santé.

Grand fan de football, Rod Stewart était ce week-end présent à Boston pour assister au premier match de l’équipe d’Ecosse dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Sa présence dans les tribunes a suscité une vague de mécontentement de la part de ses fans. Le Britannique de 81 ans avait effet annulé un concert quelques heures plus tôt, «suite au diagnostic d'une infection aiguë des voies respiratoires supérieures ayant entraîné une laryngite», comme avait indiqué son équipe.

«Après mon traitement, je me sens beaucoup mieux, mais ma voix ne suit pas. Je suis très déçu et je présente mes sincères excuses à mes fans pour la gêne occasionnée. J'ai tout fait pour que le spectacle ait lieu ce soir», avait ajouté le chanteur.

Mais ce samedi 13 juin, l'auteur-compositeur-interprète a partagé une vidéo sur Instagram le montrant en train de se rendre à Boston dans un jet privé avec ses fils Liam, 31 ans, et Alistair, 20 ans. «Nous voilà partis pour Boston afin de voir l'Écosse jouer la Coupe du monde», a commencé la star. «Ça fait 28 ans, alors j'en ai parlé à ces enfants, mais ils n'y sont jamais allés. J'ai assisté à sept Coupes du monde», a ensuite ajouté l’interprète de «Maggie May».

Des fans mécontents

Certains de ses fans se sont alors empressés de réagir dans les commentaires en demandant comment il pouvait voyager avec une telle énergie alors qu’il venait d’annuler son spectacle à Chula Vista, en Californie, moins d'une heure avant de monter sur scène. «Cela me paraît plutôt hypocrite, surtout après votre annulation d'hier soir», a notamment écrit un utilisateur. «Trop malade pour jouer, mais en état de traverser le pays pour un match de foot ?».

Comme le rappelle le site américain People, ces dernières mois, Rod Stewart avait déjà repoussé quelques-unes de ses représentations en résidence au Colosseum du Caesars Palace à Las Vegas car son médecin lui avait «prescrit un peu plus de repos», puis annulé ou reporté plusieurs autres dates de sa tournée «One Last Time». Aux dernières nouvelles, il doit se produire ce lundi dans le Colorado.