Le prince George entrera au pensionnat du prestigieux Eton College à la rentrée

Le prince William et son épouse Kate ont décidé d'inscrire leur fils George, 12 ans, à Eton, école réputée où son père a fait ses études.

Telle est sa destinée. Le prince George, qui aura 13 ans le mois prochain, entrera prochainement à Eton College, a-t-il été annoncé ce mardi. «Le palais de Kensington peut confirmer que le prince George étudiera au collège d'Eton à partir de septembre», a indiqué un porte-parole dans un communiqué.

Deuxième dans l'ordre de succession au trône, l’aîné des trois enfants de la princesse Kate, suivra ainsi les traces de son père, le prince William, qui a lui aussi fréquenté cette école privée du Berkshire (située à seulement 5,6 kilomètres de la maison familiale, Forest Lodge, dans le parc de Windsor), où les frais de scolarité s'élèvent à environ 63 000 livres sterling (72 900 euros environ) par an.

Jusqu’à présent le jeune garçon était scolarisé à la Lambrook School dans le Berkshire, où étudient également sa sœur Charlotte et son frère Louis.

Pensionnat d'élite

Eton College est l'une des écoles privées les plus prestigieuses de Grande-Bretagne. L'établissement, fondé au XVe siècle, accueille des garçons âgés de 13 à 18 ans et accepte environ 270 élèves par année scolaire. L'internat complet est la seule option pour ces derniers, ce qui signifie qu'ils étudient et dorment dans l'enceinte de l'établissement. Vingt Premiers ministres britanniques y ont étudié.

L'oncle du prince George, le prince Harry, et son grand-oncle, le comte Spencer, ont également fréquenté ce pensionnat d'élite pour garçons. «J’ai vraiment apprécié de pouvoir vivre à Eton comme un élève comme les autres», avait, selon la BBC, déclaré le prince William en juin 2000.

Parmi les anciens élèves d'Eton célèbres, on compte également les acteurs Eddie Redmayne, Dominic West, Damian Lewis et Tom Hiddleston.