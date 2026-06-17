Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Brooklyn Beckham s'amuse de sa dispute familiale dans une publicité pour la Coupe du monde de football

L'aîné de la famille Beckham s'est notamment fâché avec ses parents. [© capture d'écran / Instagram @brooklynbeckham]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Brooklyn Beckham s’est amusé de la dispute très médiatique avec ses parents dans une publicité pour une application de livraison de courses à domicile en pleine Coupe du monde de football. 

Pas du meilleur goût. Brooklyn Beckham ne ressort pas vraiment grandi après son apparition dans une publicité pour une application de livraison de courses à domicile diffusée dans le cadre de la Coupe du monde de football 2026 dans laquelle il s’amuse de la dispute avec ses parents. 

«Vous vous demandez sûrement pourquoi je regarde la Coupe du monde de la FIFA depuis chez moi. C’est une longue histoire», lance-t-il avec un sourire en coin avant de poser une pile de tickets pour assister aux matches sur une table basse. «C’est compliqué. Plus d’infos à venir», peut-on également lire à l’écran. 

Les fans n’ont pas pu s’empêcher d’y voir une allusion à sa brouille très médiatique avec le reste de sa famille, notamment ses parents dont il a dénoncé le comportement toxique vis-à-vis de lui et de son épouse, Nicola Peltz, en janvier dernier. 

Sur le même sujet David et Victoria Beckham tentent le tout pour le tout pour se réconcilier avec leur fils Brooklyn Lire

Au même moment, le reste du clan Beckham, Victoria, David, et leurs trois autres enfants, participent aux festivités de la Coupe du monde aux États-Unis, en montrant un front uni malgré les tensions avec le fils aîné. 

PeopleDavid BeckhamCoupe du monde 2026Famille

À suivre aussi

Norvège : la princesse héritière Mette-Marit a subi une transplantation pulmonaire avec succès, annonce le Palais royal
Tom Holland a confirmé s’être marié en secret avec Zendaya
Top Gear : l'animateur Jeremy Clarkson est atteint d'un cancer «agressif»

Ailleurs sur le web

Dernières actualités