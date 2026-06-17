Brooklyn Beckham s’est amusé de la dispute très médiatique avec ses parents dans une publicité pour une application de livraison de courses à domicile en pleine Coupe du monde de football.

Pas du meilleur goût. Brooklyn Beckham ne ressort pas vraiment grandi après son apparition dans une publicité pour une application de livraison de courses à domicile diffusée dans le cadre de la Coupe du monde de football 2026 dans laquelle il s’amuse de la dispute avec ses parents.

«Vous vous demandez sûrement pourquoi je regarde la Coupe du monde de la FIFA depuis chez moi. C’est une longue histoire», lance-t-il avec un sourire en coin avant de poser une pile de tickets pour assister aux matches sur une table basse. «C’est compliqué. Plus d’infos à venir», peut-on également lire à l’écran.

Les fans n’ont pas pu s’empêcher d’y voir une allusion à sa brouille très médiatique avec le reste de sa famille, notamment ses parents dont il a dénoncé le comportement toxique vis-à-vis de lui et de son épouse, Nicola Peltz, en janvier dernier.

Au même moment, le reste du clan Beckham, Victoria, David, et leurs trois autres enfants, participent aux festivités de la Coupe du monde aux États-Unis, en montrant un front uni malgré les tensions avec le fils aîné.