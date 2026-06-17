Top Gear : l'animateur Jeremy Clarkson est atteint d'un cancer «agressif»

L’animateur britannique Jeremy Clarkson, connu pour avoir animé l’émission automobile «Top Gear», a révélé dans «Clarkson à la ferme» être atteint d’un cancer «agressif».

Une nouvelle aussi brutale qu’inattendue. Jeremy Clarkson a révélé dans l’émission «Clarkson à la ferme», diffusée sur Prime Video, être atteint d’un cancer de la prostate que les médecins estiment comme étant «agressif».

L’animateur britannique de 66 ans avait tenu à prévenir les téléspectateurs quelques heures avant la mise en ligne des deux derniers épisodes de la saison 5 sur Instagram, précisant qu’ils allaient y découvrir un «sombre nouvelle». Et que ces épisodes étaient «très difficile à regarder».

Une maladie identifiée tôt

Dans un des épisodes, Jeremy Clarkson annonce à ses deux acolytes, Charlie Ireland et Kaleb Cooper la mauvaise nouvelle : «J’ai un cancer». Il explique avoir été contraint de quitter le tournage une semaine auparavant pour se rendre chez un médecin afin de pratiquer une biopsie. Le diagnostic est qu’il est atteint d’un cancer «agressif» de la prostate, heureusement identifié tôt dans son développement.

«Je priais pour qu'on puisse terminer la récolte, et ensuite je pourrais aller me faire soigner, mais ça va tomber en plein milieu», lance-t-il à ses amis visiblement atteints par la nouvelle. Jeremy Clarkson explique qu’une opération est prévue, que d’autres tests sont nécessaires, et qu’il en saura plus après cela. «Ce que je voulais dire, c'est que si tout se passe bien, on se retrouve pour la saison 6, et si ça ne marche pas, on ne se retrouvera pas», ajoute-t-il.

Les téléspectateurs peuvent découvrir l’animateur britannique dans un lit d’hôpital après un traitement contre le cancer. Il a pris la peine de souligner qu’il avait commencé la saison 5 à l’hôpital en raison d’un problème cardiaque, et qu’il terminait au même endroit, cette fois pour traiter un cancer.