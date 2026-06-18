Jennifer Lopez confie avoir mis sa santé en danger après avoir travaillé plus de trois mois sans interruption

La chanteuse Jennifer Lopez a révélé que son corps l’avait lâchée il y a plusieurs années au point d’être conduite à l’hôpital, après avoir travaillé «98 jours d'affilée sans prendre un seul jour de congé».

Le corps a ses limites. Jennifer Lopez en a fait l’expérience au début des années 2000. C’est ce qu’a confié la star se remémorant un épisode traumatique de sa carrière. Invitée du podcast SmartLess en début de semaine, JLO est en effet revenue sur son emploi du temps très chargé à l’époque où elle tournait le long métrage «Plus jamais», sorti en 2002.

«Quand je tournais 'Plus jamais', je crois que j'avais enchaîné quatre films et enregistré mon deuxième album, ou quelque chose comme ça», a expliqué la star détaillant sa cadence de travail. «Je tournais tous les jours, comme vous le savez, des heures et des heures. Le soir, j’allais en studio, et le week-end, j’avais des interviews, des tournages de clips. Je me souviens ne pas m’être rendue compte que j’avais travaillé 98 jours d’affilée sans prendre un seul jour de congé», a-t-elle expliqué. Sauf que sur le tournage du film son corps a dit stop, a-t-elle ensuite confié.

Impossible de bouger

«Chaque fois que je me rendais sur le plateau, je sentais mon cœur s'emballer», a-t-elle poursuivi avant d’expliquer s’être un jour sentie mal au point de ne plus rien voir, ne plus pouvoir bouger et de nécessiter l’intervention d’un médecin.

«Je suis retournée dans ma loge, je me suis assise, et tout à coup, je n'y voyais plus rien. C'était comme si quelque chose m'avait recouvert les yeux, et j'étais incapable de bouger», a détaillé la chanteuse et actrice, expliquant par ailleurs avoir ensuite été conduite à l’hôpital.

Jennifer Lopez, aujourd’hui âgée de 56 ans, s’est également souvenue avoir alors demandé au praticien qui l’examinait si elle devenait «folle». Ce dernier a rassuré la star sur ce point, a-t-elle raconté, pointant en revanche du doigt son surmenage.