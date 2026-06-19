«Ils m'encouragent énormément» : Angelina Jolie se confie sur le rôle essentiel de ses enfants

Dans une récente interview, l'actrice américaine Angelina Jolie, qui a traversé plusieurs épreuves, notamment sur le plan personnel, a expliqué combien ses six enfants l'ont aidée à aller de l'avant.

Un soutien précieux. Actuellement à l'affiche du drame «Coutures», réalisé par Alice Winocour, Angelina Jolie a profité d'un entretien accordé à «Variety» pour remercier ses six enfants. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh ainsi que les jumeaux Knox et Vivienne, l’ont notamment aidée à retrouver son «esprit combatif». «Je l'avais perdu pendant un temps, a-t-elle affirmé. Mais il revient en grande partie grâce à eux».

Aujourd'hui presque tous âgés de 18 ans ou plus, ils la poussent à profiter davantage de la vie. «Ils ont envie de me voir voyager à travers le monde, ils veulent que je sorte et que je fasse des choses. Ils me connaissent mieux que quiconque, et ils m'aiment toujours, ce qui veut dire beaucoup», a confié la star hollywoodienne de 51 ans.



«Ils m'encouragent énormément à retrouver certaines facettes de moi-même que je ne me sentais peut-être plus assez libre d'exprimer ou d'explorer», a poursuivi l'ex-femme de Brad Pitt, reconnaissant avoir «été un peu abattue pendant un certain temps». Ces dernières années ont en effet été particulièrement éprouvantes pour la comédienne.

En 2013, elle révélait avoir subi une double mastectomie préventive, avant de subir une ablation des ovaires deux ans plus tard. En 2016, Angelina Jolie demandait le divorce de Brad Pitt, ouvrant la voie à une longue bataille judiciaire autour de la garde de leurs enfants et du partage de leurs biens. Un feuilleton qui ne s'est achevé qu'en décembre 2024.