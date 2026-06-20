A 43 ans, Anne Hathaway révèle être enceinte de son troisième enfant dans une vidéo touchante

Sur Instagram, l'actrice américaine âgée de 43 ans, Anne Hathaway, a annoncé, ce vendredi 19 juin, qu'elle était enceinte de son troisième enfant. À l’affiche de cinq films cette année, elle a réussi à parfaitement garder le secret.

La famille va s’agrandir. L’actrice américaine Anne Hathaway goûte aux joies de la maternité pour la troisième fois. La star du «Diable s’habille en Prada» 1 et 2 a annoncé la bonne nouvelle, ce vendredi 19 juin, sur son compte Instagram, dans une élégante robe blanche dévoilant son ventre arrondi.

Cette vidéo de huit secondes où l’on aperçoit l’actrice américaine sourire aux lèvres, avec en fond sonore la chanson de Barbara Lewis «Baby, I’m yours», a été likée plus de 17 millions de fois en l’espace de 24 heures.

À l’affiche de cinq films cette année, dont de gros blockbusters comme «l’Odyssée» de Christopher Nolan et la «Fin d’Oak Street» de David Robert Mitchell, l’actrice américaine a réussi à bien cacher cette heureuse nouvelle. Anne Hathaway et Adam Shulman sont déjà parents de deux fils : Jonathan, né en 2016, et Jack, arrivé en 2019.

Anne Hathaway a lutté contre l'infertilité

L’actrice américaine a toujours eu un rapport compliqué avec la grossesse. Lors d’une interview pour le magazine Vanity Fair, Anne Hathaway avait révélé qu’elle avait subi une fausse couche en 2015 avant de donner naissance à ses deux enfants, Jonathan et Jack.

L’actrice oscarisée pour son rôle de Fantine dans «Les Misérables» a aussi lutté contre l’infertilité. En 2019, lors de l’annonce de sa deuxième grossesse, elle en avait parlé en légende d’un post sur Instagram. «Pour tous ceux qui traversent l’enfer de l’infertilité et de la conception, sachez qu’il n’y a pas eu de ligne droite vers l’une ou l’autre de mes grossesses», avait-elle déclaré.

«Quand ça s'est bien passé pour moi, après avoir été du côté où il faut avoir l’élégance d'être heureuse pour quelqu'un, j'ai voulu faire savoir à mes sœurs : 'Vous n'avez pas besoin d'être toujours élégantes. Je te vois et j'ai été toi’», avait-elle ajouté lors d’un entretien à Vanity Fair.