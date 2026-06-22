Charles III : le roi souhaiterait faire la paix avec le prince Harry et à Meghan Markle avant leur prochaine visite au Royaume-Uni

Des années après leur brouille, le roi Charles III manifesterait son envie de se réconcilier avec son fils Harry et l’épouse de ce dernier, Meghan Markle.

Le départ avec fracas du prince Harry et de Meghan Markle pour la Californie en 2020, le «Megxit», comme on l'a surnommé, a laissé un goût amer à la famille royale. Tout comme la fameuse interview du couple avec Oprah Winfrey en 2021, puis la publication du livre du prince en 2023, «Spare», mais il semblerait que les tensions se soient quelque peu apaisées ces derniers temps.

Alors que les Sussex envisageraient de se rendre au Royaume-Uni avec leurs enfants en juillet – ce qui constituerait une première visite en famille en quatre ans – il se murmure que le roi Charles III souhaiterait faire la paix avec le couple. Selon le Sun, le monarque, âgé de 77 ans, a invité son fils et sa belle-fille à séjourner dans une résidence royale lors de leur séjour au Royaume-Uni le mois prochain. Le tabloïd affirme également que toutes les mesures de sécurité, même celles normalement uniquement dévolues aux membres actifs de la famille royale (le prince Harry s’est ardemment battu après qu’elles lui avait été retirées) seront bien prises.

C’était d'ailleurs l’une de conditions du fils cadet du roi pour revenir un jour au Royaume-Uni accompagné de son épouse et de leurs enfants - le prince Archie, 7 ans, et la princesse Lilibet, 5 ans. Il en avait fait la demande devant la justice, estimant que trop de menaces sérieuses pesaient à leur encontre, citant notamment le danger que représentent les poursuites des paparazzi, fatales à sa mère, la princesse Lady Di, selon lui.

Il n’est toutefois pas encore annoncé de rencontre entre Charles III et les Sussex, mais un rapprochement semble de plus en plus plausible. Le prince Harry avait d’ailleurs rencontré son père à son domicile londonien pour un «thé privé» en septembre dernier, et a confié depuis qu'il souhaitait passer plus de temps dans son Angleterre natale et la faire connaître à ses enfants. Archie et Lili ne sont pas retournés au Royaume-Uni depuis juin 2022, tandis que la dernière visite de Meghan Markle remonte à trois mois plus tard, à l'occasion des funérailles de la reine Elizabeth II.

«On espère qu’ils pourront tous les deux trouver du temps dans leurs emplois du temps chargés pour se revoir lorsque Harry sera au Royaume-Uni», a récemment déclaré une source au Sun, affirmant que le père et le fils «se parlent régulièrement».