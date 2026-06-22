«Ils ont tellement de chance de t'avoir» : Meghan Markle encense le prince Harry pour la fête des pères

Ce dimanche, les papas étaient à l'honneur pour la traditionnelle fête qui leur est dédiée. Et avec deux enfants sur les bras, le prince Harry n'a pas échappé aux éloges de son épouse Meghan Markle.

Au poste de meilleur papounet, le prince Harry mérite t-il le trône ? Selon les dires de sa femme Meghan Markle, la réponse penche vers un grand oui. Couronné d'une tendre déclaration, le duc de Sussex a été mis à l'honneur pour la fête des pères, avec une photo de ce dernier serrant Archie et Lilibet dans ses bras.

La duchesse aux milles et une séries retraçant son quotidien a partagé ce cliché sur Instagram avec la légende suivante : «Ils ont tellement de chance de t'avoir. Nous aussi, d'ailleurs. Joyeuse fête des pères à notre seul et unique papa». Sur la photo, le prince Harry, âgé de 41 ans, apparaît à genoux, tout sourire, alors qu'il serre leurs deux enfants dans ses bras.

Le prince william également à l'honneur

Portant un sac en forme de girafe sur le dos, Lilibet, cinq ans, se poste au côté de son grand frère Archie, de deux ans son aîné et vêtu d’un t-shirt à l’effigie de l’équipe d’Angleterre, à l'occasion de la Coupe du monde de la FIFA.

Un cliché publié quelques heures seulement après que la famille royale a souhaité au prince William un joyeux 44e anniversaire, dans une story publiée sur le compte Instagram des têtes couronnées britanniques, où l'on aperçoit l'héritier de la couronne tout sourire, en train d'applaudir au côté du roi Charles III.

Sur Twitter, c'est au bras de Charlotte que le prince de Galles a été adoubé. Sur une photo emplie de tendresse, William et sa fille âgée de 11 ans sont tous deux réunis dans le jardin du palais de Kensington, après le défilé officiel «Trooping the Colour» organisé samedi dernier à l’occasion de l’anniversaire du roi Charles.

Happy birthday and Father’s Day to the best Papa in the World! We love you very much. C, G, C & L pic.twitter.com/17KWQ3VBIp — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 21, 2026

«Joyeux anniversaire et bonne fête des pères au meilleur papa du monde ! Nous t’aimons très fort», peut-on lire en légende, signée par les initiales de Kate Middleton, Charlotte, George et Louis, accompagnée d’un emoji en forme de cœur.

Meghan et Harry bientôt en Angleterre ?

Une publication qui intervient alors que le prince Harry s’apprête, selon de nombreux médias britanniques, à emmener Meghan et ses enfants en Grande-Bretagne le mois prochain, leur première visite familiale en quatre ans. Le duc de Sussex devrait traverser l'Atlantique jusqu'au Royaume-Uni afin d’assister à la fête marquant le compte à rebours d’un an avant les Jeux Invictus de 2027 à Birmingham.

Les deux enfants de l'ex-couple royal n’ont pas revu leur grand-père, le roi Charles III, en personne depuis leur dernier voyage en juin 2022 à l’occasion des célébrations du jubilé de platine de la reine Élisabeth II. Meghan Marke n’a, de son côté, pas effectué de long séjour au Royaume-Uni depuis les funérailles de la défunte reine en septembre 2022, mis à part quelques escales occasionnelles à Londres dans le cadre de tournées à l’étranger.

Le prince Harry n’a vu son père que deux fois en deux ans, et il semblerait qu’il attende toujours une décision concernant les mesures de sécurité auxquelles lui et sa famille ont droit au Royaume-Uni.