«Je me lève et je quitte la pièce si elle passe à l'écran» : Tom Hanks revient sur une scène qu'il déteste

Tom Hanks a quelques regrets concernant les directions prises sur ses films. Interrogé sur ses choix de carrière, l'acteur a avoué détester une scène bien particulière de sa filmographie.

Le cinéma c'est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais quelle scène on va détester. L'acteur de «Forrest Gump» s'est exprimé en toute franchise sur ses interprétations lors d'une interview accordée à l'émission «The Rest Is Entertainment». Avec un regard rétrospectif, Tom Hanks a répondu à la question d'un auditeur concernant les erreurs commises au cours de sa carrière.

L'acteur, qui incarne à la perfection les héros ordinaires a indiqué que, peu importe que ses films soient bien ou mal accueillis, «ce sont tous des expériences très intenses de réussite et d’échec», et certains moments précis de ses interprétations lui apparaissent comme une bérézina.

«J'ai vraiment l'impression de ne pas être là»

«Je ne revois jamais mes films après leur sortie, parce qu’ils ne changent jamais», a déclaré celui qui confiait ses états d'âme à un ballon de volley dans «Seul au monde». «Et il y a des films qui comportent des moments que je ne peux pas regarder parce que je ne suis pas parvenu à jouer comme je le souhaitais. Et parfois, ce sont les moments clés», a t-il confié.

Tom Hanks est ensuite revenu sur une scène en particulier qu’il ne supporte plus. «Il y a un moment qui m’est très pénible dans "Seul au monde"», a partagé l'acteur avant de décrire un plan dans lequel son personnage, Chuck Noland, retrouve son ex-petite amie Kelly Frears (incarnée par Helen Hunt), de retour après avoir échoué sur une île déserte. «Chuck revoit enfin Kelly et il lui rend sa montre, et c'est un moment où j’ai vraiment l’impression de ne pas être là», a lâché le lauréat de deux Oscars.

«JE me lève et je quitte la pièce»

Jugeant sa prestation peu crédible, le grand gentil d'Hollywood n'a pas mâché ses mots : «Si ce film passe à la télévision, je me lève et je quitte la pièce avant que cette scène ne commence».

L'interprète de l'ultra-candide Forrest Gump a déclaré qu'il ne s'était pas rendu compte de son erreur avant d'avoir vu le film terminé pour la première fois. «Ce n'est qu'en visionnant la version finale de "Seul au monde" que j'ai compris ce qui s'était passé, et je pense qu'à ce moment-là, l'équipe du tournage était déjà passée à autre chose, et je n'habitais pas mon personnage», a-t-il expliqué.

Tom Hanks a ensuite répondu à une question visant à savoir s'il s'attribuait tout le mérite d'une performance lorsqu'il réussissait parfaitement une scène. «Les seules fois où ça arrive, c’est quand je n’en ai absolument aucun souvenir», a-t-il déclaré avec humour.

«Mais je ne m’attarde jamais là-dessus. Je ne reste pas là à me dire : “Oh, regarde ce film. Regarde ce moment-là, je l'ai vraiment réussi”. Tout ce que j'arrive à me dire, c’est : “J’avais froid. On dirait que j’ai chaud, mais en fait je me gelais ce jour-là.” Ou encore : “Cette barbe était désagréable”», a partagé l'acteur, actuellement à l'affiche de «Toy Story 5», derrière la voix du célèbre cow-boy Woody.