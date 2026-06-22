«Une pression énorme pour ne pas me faire virer» : quand Jason Bateman entretenait ses parents lors de ses années d'enfant star

Révélé au grand public à l'âge de 11 ans seulement pour son rôle dans «La petite maison dans la prairie», Jason Bateman est revenu sur la pression parentale endurée durant ses jeunes années.

La petite pension dans la prairie. L'argent reste un sujet quelque peu délicat pour Jason Bateman, puisque l'acteur et réalisateur, qui n'avait que 11 ans lorsqu'il a fait ses débuts à Hollywood, a confié entretenir encore aujourd'hui une «relation compliquée» avec ses finances après avoir passé son enfance à subvenir en grande partie aux besoins de sa famille.

Lors d’un enregistrement en direct de l’émission «Good One», l’animateur Jesse David Fox a demandé sans détour à l'enfant vedette de «La petite maison dans la prairie» combien d’argent il possédait, ce à quoi Jason Bateman a répondu sur le ton de la plaisanterie : «Va te faire f***, qu’est-ce que t’en dis ?».

«Il y avait une pression énorme»

Se montrant ensuite plus réfléchi sur le sujet, le comédien aperçu dans «Starsky et Hutch» a refusé de donner des chiffres, mais s’est montré tout à fait disposé à évoquer son rapport à l’argent — en particulier en repensant à ses années d’enfant acteur. «Mes deux parents étaient mes agents, donc ce que je gagnais contribuait grandement à notre budget mensuel», a-t-il confié. «Il y avait donc une pression énorme pour ne pas me faire virer», a ajouté l'interprète de James Cooper Ingalls.

Pour compliquer davantage les choses, Jason Bateman a souligné que ses études ajoutaient une source de stress supplémentaire, car il devait maintenir une moyenne de C pour conserver son permis de travail. «Ça a été dur», a admis l'ex-enfant de Walnut Grove. «Mais même si c’était source d’anxiété, j’avais développé une sorte de résilience. Je savais que je pouvais gagner de l’argent, donc je n’étais pas trop inquiet à l’idée d’en dépenser, car je sentais que je pouvais en avoir à nouveau», a confié l'acteur de 57 ans.

Ainsi, malgré la pression liée au fait d’avoir rapporté autant d’argent à sa famille lorsqu’il était enfant, Jason Bateman a indiqué qu’il était reconnaissant de l’influence «saine» que cela avait eu sur sa capacité à dépenser sereinement. «Je me sens extrêmement chanceux que les choses se soient bien passées pour moi… Je n’ai pas à accepter des rôles qui ne me stimulent pas sur le plan créatif», a-t-il partagé.

«Mes parents gagnaient plus en tant qu'agent qu'en faisant leur métier»

L'acteur de la série «Ozark», thriller suivant une famille bourgeoise se muant en parrains locaux, s’était déjà confié sur la pression qu’il avait subie lorsqu’il était enfant acteur, lors d’un entretien avec Conan O’Brien l’année dernière. «Mes parents étaient mes agents, et ils gagnaient plus d’argent en faisant ça qu’avec leur métier», a-t-il expliqué dans le podcast «Conan Needs a Friend».

«Ma mère était hôtesse de l’air pour la compagnie Pan Am. Mon père était scénariste, réalisateur et producteur indépendant. Et, vous savez, les 15 % de ce que je gagnais à l’époque finissaient par représenter plus que ce qu’ils gagnaient chacun dans leur métier respectif», a conclu le lauréat de trois Screen Actors Guild Awards, en ajoutant : «Nous vivions dans un appartement que nous n’aurions jamais pu acheter si mes parents avaient dû compter uniquement sur leurs salaires».

Après avoir débuté sa carrière à l’âge de 11 ans, avec notamment le rôle du fils Laura et Charles Ingalls dans «La Petite Maison dans la prairie» dès les années 1980, Jason Bateman a enchaîné très tôt des rôles dans des séries télévisées à succès telles que «Ricky ou la Belle Vie» et «It’s Your Move». Il a ensuite tenu le rôle principal dans la sitcom à longue durée de vie «The Hogan Family», diffusée de 1986 à 1991.

Après quelques années plus calmes, le comédien a connu une sorte de renouveau en décrochant un rôle dans «Arrested Development» en 2003, avant de jouer dans la série à succès «Ozark».