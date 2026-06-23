«À bientôt 92 ans, je dois être raisonnable» : Nana Mouskouri contrainte d'annuler sa venue au Grand Concert de la francophonie

La chanteuse Nana Mouskouri, 91 ans, annonce l’annulation de sa venue au Grand Concert de la francophonie à Québec, prévu le 25 août, pour raisons médicales.

Mauvaise nouvelle pour les fans de Nana Mouskouri. Grande figure de la chanson francophone, l'artiste âgée de 91 ans se réjouissait de se rendre au Grand Concert de la francophonie, événement phare de la 5e édition du festival SuperFrancoFête, prévu à l’Agora du Port de Québec le 25 août, et où un hommage à sa carrière devait être rendu.

Mais ces médecins ne voyaient pas ce déplacement d’un bon œil. Ce lundi, la chanteuse grecque aux deux-cents albums, et cinquante disques d’or, a donc été contrainte de renoncer à sa venue.

«Je dois être raisonnable»

«Entre le cœur et la raison, il faut parfois savoir choisir… À bientôt 92 ans, je dois être raisonnable et écouter mon médecin, qui aujourd’hui me déconseille de traverser l’océan», a écrit sur Facebook l’artiste, qui a souffert de plusieurs problèmes de santé ces dernières années, dont un cancer du pancréas en 2015.

«Le Canada est depuis 1964 l’une de mes plus belles terres d’accueil, c’est d’ailleurs le pays où j’ai le plus chanté ! Le public canadien m’a toujours accueillie comme si je faisais partie de la famille, c’est un grand honneur», a-t-elle ajouté avant de conclure : «Mais soyez certains que ma tendresse et ma reconnaissance n’ont pas pris une ride. Je vous embrasse et vous remercie infiniment pour votre compréhension.»