L’actrice Emma Watson a ce lundi fait une rare apparition à un événement en compagnie du prince William et de Benedict Cumberbatch.

Emma Watson se fait très rare, mais a souhaité consacrer un peu de son temps à cette cause qui lui tient particulièrement à cœur. L’actrice a ce lundi été aperçue à un forum organisé par l’association «United for Wildlife». L’événement s'inscrivait dans le cadre de la Semaine d'action pour le climat qui se tient à Londres jusqu’au 28 juin, et qui a également vu la participation de l'acteur Benedict Cumberbatch et du prince William.

Les trois personnalités ont pris part à «une conversation sur le monde naturel et notre responsabilité commune de le protéger», selon United for Wildlife, l’association créée en 2013 par le prince William via la Royal Foundation, qui lutte contre la criminalité environnementale et le commerce illégal d’espèces sauvages. «Grâce à notre rayonnement international unique, nous œuvrons pour que la faune sauvage, les populations et la biodiversité puissent prospérer en harmonie, indique la fondation sur son site. Ensemble, nous luttons contre la criminalité environnementale et le commerce illégal d’espèces sauvages, sur tous les continents. Nous soutenons également les protecteurs de la nature, des gardes forestiers en Afrique et en Écosse aux peuples autochtones d’Amérique du Sud».

«Cela compte pour les jeunes»

«Le storytelling est vraiment puissant, et l’histoire que vous racontez en tant que marque, la transparence dont vous faites preuve et la façon dont vous abordez ces questions, tout cela compte», a déclaré Emma Watson sur scène. «Cela compte pour les jeunes», a ajouté l’actrice, qui aime mettre sa notoriété au service de diverses causes telle que l'action climatique, mais aussi l'égalité des sexes ou encore les droits des personnes LGBTQ+.

Partageant des photos de l’événement sur Instagram, Emma Watson a écrit : «Le trafic d’animaux sauvages n’est que la partie emergée d’un iceberg d’exploitation. Il doit servir de signal d’alarme pour une industrie qui cause d’énormes dégâts (mais qui a l’opportunité d’avoir un impact considérable) pour la population et la planète.»

Comme le relève le magazine People, l'interprète d'Hermione Granger a également, au cours de son intervention ce lundi, évoqué une anecdote amusante remontant à l’époque où elle jouait dans «Harry Potter», racontant qu’un jour elle avait cru qu'un groupe de photographes posté devant chez elle essayait de la prendre en photo, alors qu'ils cherchaient en réalité à immortaliser la nature.

«Il y avait tous ces hommes dehors avec de très longs téléobjectifs». «Et je me suis dit : “C’est le jour J. Ça y est, c’est arrivé, mon Dieu !”», a-t-elle raconté. «Alors, quelqu’un est sorti pour leur parler et je me suis éclipsée pour prendre un autre chemin. Et puis, il s’est avéré qu’ils n’étaient en fait pas là pour moi. Ils étaient là pour un oiseau très rare, un milan royal. Et ils essayaient, en fait, de pénétrer dans mon jardin parce qu'ils pensaient qu’il y en avait un chez nous», a-t-elle déclaré.