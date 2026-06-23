Dirty Dancing : pourquoi Jennifer Grey a-t-elle publié une photo d'elle topless datant des années 1980 ?

Jennifer Grey a surpris ses fans en postant une photo d’elle et de son amie Tracy Pollan, topless à la plage dans les années 1980. Un message envoyé pour célébrer le 66e anniversaire de son ancienne camarade de classe à l’école Dalton, à Manhattan.

Une relation à l’épreuve du temps. Jennifer Grey a célébré le 66e anniversaire de son amie Tracy Pollan en postant une photo d’elles dans les années 1980, topless à la plage. On y voit la star de «Dirty Dancing» en bas de bikini rose, tandis que sa camarade de l’école Dalton, à Manhattan, qui a épousé Michael J. Fox en 1988, en porte un bleu.

«Une amitié comme ça. ‘Si tu tombes, je t’attraperai, je t’attendrai… encore et encore’», a écrit en légende Jennifer Grey, citant les paroles de la chanson de Cindy Lauper sortie en 1984 «Time After Time». «Hahaha je t’aime», a réagi Tracy Pollan. Les deux femmes se sont rencontrées à la fin des années 1970 sur les bancs de l’école Dalton, à Manhattan, et ne sont plus quittées depuis.

«Elle a le même ventre qu’elle avait au lycée. Après trois enfants, c’est un véritable miracle !», avait lancé Jennifer Grey au site américaine PEOPLE en 2000, à propos de son amie. L’année suivante, Tracy Pollan et Michael J. Fox accueillaient leur quatrième enfant, leur fille Esme, qui rejoignait leur fils Sam, et les deux jumelles, Aquinnah et Schuyler.