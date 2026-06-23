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Fête des pères : Brooklyn Beckham n'a pas apprécié le message de ses parents

Brooklyn Beckham aimerait que ses parents respectent sa volonté. [© Jason Mendez/Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Brooklyn Beckham n’a pas du tout apprécié le fait que ses parents publient des photos de lui et de leur famille, dimanche dernier, lors de la Fête des pères. 

La preuve par l’exemple. Selon le site britannique The Sun, Brooklyn Beckham était livide au moment de découvrir les multiples publications de ses parents à l’occasion de la Fête des pères, dimanche dernier. Victoria et David Beckham ont en effet célébré l’événement en partageant des photos de famille où leurs enfants, dont Brooklyn, apparaissent lors de leurs jeunes années en famille. 

L’ancienne star du club de football de Manchester United a notamment publié une photo de lui en compagnie de chacun de ses enfants durant leur enfance, dont une où Brooklyn tient sa sœur Harper dans ses bras. Un partage qui aurait rendu Brooklyn «furieux», selon une source. «Il est en colère. Il leur a demandé de le laisser tranquille et ils n’arrêtent pas de poster des messages avec lui dessus», précise-t-elle. 

«Cela ne fait qu’envenimer la situation. Il aimerait qu’ils le laissent en paix et arrêtent de le mentionner», poursuit-elle. En janvier dernier, Brooklyn Beckham avait dénoncé le comportement «toxique» de ses parents qui, selon lui, mettent tout en œuvre pour construire l’image d’une famille unie et soudée sur les réseaux sociaux, avec le seul objectif de la monétiser et de s’en servir comme un atout dans leurs affaires. 

Sur le même sujet Brooklyn Beckham s'amuse de sa dispute familiale dans une publicité pour la Coupe du monde de football Lire

Le fils aîné de Victoria et David Beckham en avait profité pour révéler la relation exécrable que sa mère entretenait avec son épouse, Nicola Peltz, et la manière dont elle s’était mal comportée envers celle-ci le jour de leur mariage. Brooklyn Beckham a également dénoncé les photos récemment publiées par le site américain Page Six de sa sœur se présentant à son domicile à Los Angeles pour tenter de le voir, en vain. Selon lui, il s’agit d’une opération montée de toute pièce avec le paparazzi, sachant que lui-même se trouvait à New York ce jour-là. 

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