«Ils disaient 'coupez' mais on continuait» : Sarah Shahi révèle que les baisers d'un célèbre acteur étaient si bons qu'elle ne voulait pas les arrêter

Star de «Paradise», «Sex/Life» ou encore «The L Word», l’actrice Sarah Shahi a révélé le nom de l’acteur dont elle a particulièrement apprécié les baisers.

Ce n’est pas parce que c’est «pour de faux» que ce n’est pas parfois très agréable… L’actrice Sarah Shahi, 46 ans, se souvient d’ailleurs avec émotion de baisers échangés pour les besoins d’une scène de la série «Les Soprano», comme elle l’a récemment relaté dans un épisode du podcast «The Bossticks» de Lauryn et Michael Bossticks.

Sopranos icon James Gandolfini's much younger costar exposes sexy secret about scene with late actor https://t.co/y25MZclkkT — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 23, 2026

Revenant sur l'épisode «Kennedy et Heidi» de la saison 6, l'actrice, qui avait à l'époque dix-huit ans d'écart avec son partenaire de jeu d'un jour, a déclaré : «j'ai tourné une scène de sexe avec Tony Soprano (incarné par James Gandolfini). Un des meilleurs baisers que j'aie jamais reçus, je dois dire», a-t-elle révélé. «Je me souviens m'être dit : comment vais-je pouvoir être excitée par ce grand homme chauve de 47 ans ? Il n'y a rien. Comment ça va marcher ? Mais oh là là, ça a marché ! On l'a fait trois ou quatre fois, et à chaque fois, même quand ils criaient "Coupez !", on était toujours en train de s'embrasser à pleine bouche», a-t-elle ajouté.

Sarah Shahi a aussi confié que l’acteur, décédé en 2013 à l’âge de 51 ans, avait eu une charmante attention pour s’excuser d’une absence. «Il est incroyable. Il était incroyable. C'était un homme très perturbé, mais l'équipe l'adorait», a-t-elle dit, se souvenant qu’il ne s’était pas rendu sur le plateau le premier jour. «Je suis rentrée à mon hôtel et il m'a envoyé une douzaine de roses avec un petit mot qui disait quelque chose comme : "Désolé pour aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, je suis nul. Bisous, le gros."»

Plus tard, lorsqu’ils se sont vus, l’acteur lui a demandé si elle avait bien reçu le bouquet, ce à quoi elle dit avoir voulu répondre avec panache : «Ouais, c'est quoi ce délire ? La prochaine fois, envoie-moi quelque chose que je puisse vraiment ramener avec moi, genre des Jimmy Choo, pointure 37». Et l’actrice de préciser que le soir-même, en rentrant à son hôtel, elle avait découvert qu’une paire de ces chaussures l’attendait.