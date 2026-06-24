«J'étais tellement concentrée» : ce jour où Amy Adams a aidé à sauver la vie d'un homme poignardé dans le cou

Invitée ce lundi du podcast «Smartless», l'actrice Amy Adams est revenue sur l'une des journées les plus marquantes de sa vie : celle où, au côté de son père, elle a contribué grandement à sauver la vie d'un homme poignardé dans le cou.

On l'a connue en princesse débarquée dans le monde réel dans «Il était une fois», en lady anglaise pro de l'escroquerie dans «American bluff», en Brenda Strong dans «Arrête-moi si tu peux»... Amy Adams garde néanmoins sous le coude un rôle crucial en cas d’urgence : celui de sauveteuse. L'actrice a en effet révélé avoir aidé un homme, victime d'un coup de poignard dans le cou.

La comédienne, nommée à six reprises aux Oscars, a confié avoir fait face à une situation de vie ou de mort nécessitant une réaction rapide. Invitée ce lundi dans l’épisode du podcast «Smartless», et après avoir écouté le récit du coanimateur Sean Hayes, ayant porté secours à un homme blessé par balle après avoir tourné un épisode de la sitcom «Will & Grace», Amy Adams a déclaré : «Dans ces cas-là, je deviens très concentrée. En fait, tout devient très clair en cas d’urgence».

«Je me disais : inspire profondément»

Will Arnett, l’autre présentateur de l'émission, a alors demandé à Amy Adams de raconter «toute cette histoire de la fois où tu as sauvé la vie d’un type», et l'actrice s’est donc volontiers exécutée. «Il m’est arrivé à plusieurs reprises d’être parmi les premières personnes présentes sur les lieux en cas d'urgence», a-t-elle commencé.

Un jour, alors qu’elle se trouvait à Santa Monica avec son père, Richard Adams, ancien militaire reconverti en chanteur, l’actrice se souvient avoir vu des gens «crier : “Il est en train de mourir !”». Sans réfléchir, celle qui a commencé sa carrière dans des cafés-théâtres s'est «précipitée» avec son père pour venir en aide à l'homme.

«Il avait été poignardé au cou, donc il saignait beaucoup, et ses amis étaient en panique. Heureusement, on allait à la plage ; on a attrapé des serviettes — mon père a déjà été témoin de nombreuses scènes de ce genre, je pense aussi qu’il les attire — et on a crée une pression sur la plaie pour stopper l'hémorragie», a confié Amy Adams.

La vedette du film «Premier contact» a alors ri en repensant au sang-froid dont elle a su faire preuve pendant cette crise. «J’étais assise au côté de la victime, et je me disais : “Tu dois calmer ton rythme cardiaque. Inspire profondément”», s'est-elle souvenue. «J’étais tellement concentrée. Et je disais à l'homme blessé : “Plus tu te débats, plus ça saigner vite. Allonge-toi simplement», a partagé la comédienne.

Une rencontre inattendue un an après

Grâce, peut-être, à ces gestes de premiers secours, la victime a survécu, et a même tenu à remercier Amy Adams un an plus tard. «Un type s’est approché de moi au restaurant. Il m’a dit : “J’ai entendu dire que toi et ton père étiez sur les lieux d’une agression au couteau”. Je lui ai répondu : “Oui, oui, c’est drôle que tu aies entendu parler de cette histoire», a t-elle raconté.

L’homme a alors mimé un geste montrant son cou, s'est souvenu Amy Adams, qui, prenant conscience qu'il s'agissait de l'homme qu'elle avait sauvé auparavant, s'est exclamée : «Oh mon Dieu, c’est toi !». «Et c’était bien lui… Il avait les larmes aux yeux, et son fils était avec lui. C’était complètement fou», a-t-elle confié.

Et après avoir su garder les pieds sur terre en héroïne du quotidien, Amy Adams voguera en direction des étoiles, puisque l'actrice sera à l'affiche du prochain volet «Star Wars : Starfighter» en 2027, au côté de Ryan Gosling.