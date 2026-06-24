La fille de William Wyler, réalisateur de «Vacances romaines», retrouvée morte dans sa voiture au côté de son mari

La fille de William Wyler, l’un des réalisateurs les plus primés d’Hollywood, a été retrouvée morte en Californie, au côté de son mari, à l’intérieur de leur voiture.

Une sordide découverte. Judith Sheldon, fille du réalisateur oscarisé William Wyler, à qui l'on doit le film «Vacances romaines», a été retrouvée sans vie au côté de son mari Wylie Sheldon dans leur voiture, garée sur l’autoroute Interstate 5, en Californie.

Trois couples en provenance de San Francisco avaient pris la route en début de semaine dernière pour leur voyage annuel à Ashland, dans l’Oregon, à l’occasion du célèbre festival Shakespeare de la ville. Les six amis avaient réservé le lundi une table dans un restaurant japonais, mais seuls quatre d’entre eux se sont présentés pour le dîner. Judith et Wylie Sheldon ne sont jamais arrivés à destination.

Leur climatisation ne fonctionnait pas

La Jeep Compass du couple tournait encore et le ventilateur était réglé à pleine puissance, mais la climatisation ne fonctionnait pas, selon les autorités. Ce jour-là, à Redding, les températures ont grimpé jusqu'à presque 43 °C, déclenchant une alerte canicule pour la région. Les Sheldon, qui vivaient à San Francisco, n'étaient en possession d'aucune bouteille d'eau ni aucune autre boisson.

Des premiers secours ont été prodigués à Judith et Wylie, mais «les deux personnes ont été déclarées décédées sur place, une mort qui semble être d’origine médicale», a indiqué l'agence de police californienne dans un communiqué.

La cause exacte de leur décès fait actuellement l’objet d’une enquête, et l’autopsie, dont les résultats pourraient prendre plusieurs semaines, «permettra peut-être de déterminer» si la chaleur extrême a joué un rôle. «Il ne nous reste plus qu’à attendre», a déclaré Tim Mapes, porte-parole du bureau du shérif du comté de Shasta.

«Nous sommes encore sous le choc»

David Smith, qui s’était lié d’amitié avec le couple il y a plus de quarante ans, a déclaré lors d’une interview que lui et les autres convives avaient commencé à s’inquiéter à mesure que le temps passait et que leurs amis ne répondaient pas à leurs appels répétés sur leurs portables. Ils ont appris qu’ils ne s’étaient pas non plus enregistrés à leur hôtel.

«Ils n’ont pas eu d’accident. Ils se sont arrêtés. Ils sont simplement morts tous les deux sur place», a déclaré au New York Times le proche du couple, qui attendait leur arrivée dans l’Oregon. «Toute cette histoire est tellement bizarre. Nous sommes encore sous le choc», a t-il confié.

Judith Sheldon, âgée de 84 ans, était la fille du cinéaste William Wyler, et présidait le conseil d’administration du Festival du cinéma muet de San Francisco, inspirée par le parcours de son père. Lauréat de trois Oscars pour la réalisation de «Madame Miniver» (1942), «Les Plus Belles Années de notre vie» (1946) et «Ben-Hur» (1959), le réalisateur était également derrière la caméra du film «Vacances romaines» et ses 12 nominations aux Oscars, mettant en scène Audrey Hepburn dans le rôle de la princesse Ann.

En tant qu'actrice, créditée sous le nom de Judy Wyler, Judith Sheldon était apparue dans le long-métrage à succès, dans lequel elle partageait, avec sa sœur Catherine, une scène avec Gregory Peck à la fontaine de Trevi. Son époux Wylie Sheldon, âgé de 86 ans, était un éminent avocat. Le couple, qui s'était rencontré à l'université de Stanford, laisse derrière lui un fils.