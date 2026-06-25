Joe Manganiello, célèbre pour ses rôles dans «Spider-Man», «Magic Mike» et les séries «True Blood» et «How I Met Your Mother», a révélé avoir souffert «en silence» durant près de dix ans d’une «maladie mystérieuse et mortelle».

Une terrible période. L’acteur Joe Manganiello s’est ouvert sur Instagram sur le terrible parcours qui a été le sien ces dernières années. Le comédien, connu pour ses rôles dans «Spider-Man», «Magic Mike» et les séries «True Blood» et «How I Met Your Mother», est revenu sur la mystérieuse maladie qui l’a affecté durant près d’une décennie, lui provoquant des «douleurs insoutenables et ayant nécessité plusieurs opérations lourdes». Un combat qu’il avait gardé secret jusqu'à récemment.

«Pendant près de dix ans, et la plupart des gens l'ignorent, j'ai souffert en silence, luttant contre une maladie mystérieuse et mortelle. Hormis un cercle très restreint de proches, je l'ai cachée au reste du monde et, jusqu'à récemment, je n'avais pas vraiment partagé ce que j'avais vécu», explique le comédien de 49 ans dans une séquence vidéo publiée hier.

Une prise de parole qui fait suite à l’annonce de la publication de ses mémoires «Bloodlines», annoncée mardi par le site People.

Des douleurs insoutenaBles

«J’ai vu les meilleurs médecins du monde. Aucun n’a pu expliquer ce qui a causé ma maladie», poursuit-il. «Pour gagner du temps, j’ai subi des opérations et des interventions très lourdes qui ont mutilé certaines parties de mon corps et m’ont laissé si faible que je ne pouvais pas me tenir debout et marcher. J'ai passé des mois et des mois sous forte médication, souffrant de douleurs chroniques insoutenables», détaille Joe Manganiello, avant de revenir sur la publication de ses mémoires, qu’il a notamment écrits pour donner de l’espoir à ceux qui souffrent, conclut-il.

Publiés aux éditions Simon & Schuster, l’acteur a donné un peu plus de détails sur ce mystérieux mal dans ses mémoires. Il a ainsi été victime d’«une cascade de maladies auto-immunes» qui «s'est abattue sur sa peau, sa thyroïde, ses yeux, ses poumons et son système digestif», comme le note la maison d’édition, sur son site, révélant qu'il a notamment subi «une ablation d'un organe qui lui a sauvé la vie». Confronté à «une crise existentielle et une lutte prolongée pour sa survie», et face à l’absence de réponses scientifiques, l’acteur s’est alors tourné vers des «chamans, des rituels païens», mais aussi «des archives familiales oubliées» pour mener «une quête qui l’a conduit au cœur de sa lignée», poursuit l'éditeur. «Bloodlines» paraîtra le 13 octobre.