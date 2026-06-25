Sylvester Stallone, Tom Holland... Ces stars d'Hollywood qui ont complètement raté leur casting pour «Star Wars»

Pour les recrues d'Hollywood, incarner l'un des personnages de «Star Wars» ressemble au Saint Graal. Et si certains l'ont avec brio décroché, à l'image d'Harrison Ford, de Nathalie Portman ou d'Adam Driver, d'autres ne sont pas parvenu à offrir une prestation convaincante lors des auditions.

Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine… Certains acteurs ont livré une prestation loin d'être étoilée lors de leur casting pour la saga intergalactique «Star Wars». Récemment, l’actrice d’«House of the Dragon», Olivia Cooke, a révélé qu’elle avait complètement raté son audition pour le septième volet «Le Réveil de la Force», sorti en 2015. «J’étais vraiment nulle», a-t-elle confié au podcast «Happy Sad Confused».

Et il semblerait bien que le tout Hollywood ait un jour ou l’autre tenté sa chance pour un rôle dans la franchise aux guerres promises. De Tom Holland à Saoirse Ronan en passant par Michael B. Jordan, tous ont souhaité viser la Lune et voir leur nom au générique de la mythologie créée par George Lucas.

Eddie Redmayne

Dans une interview accordée en 2017, le comédien pourtant oscarisé Eddie Redmayne, popularisé par son rôle dans «Les Animaux fantastiques», s’est confié sur son audition catastrophique pour le rôle de Kylo Ren dans «Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force».

«Ils m’ont donné une scène tirée d'"Orgueil et Préjugés", ou quelque chose comme ça», a expliqué l'acteur. «C’était ce genre de film. Et avec des projets aussi top secrets, on ne vous donne pas les répliques réelles. Donc j'ai pris une voix ridicule, avant qu'ils m'annoncent que je passais une audition pour un rôle de méchant», a t-il confié.

«C’était vraiment un moment hilarant», a poursuivi Eddie Redmayne. «Parce que c’était Nina Gold (directrice de casting, NDLR), que je remercie énormément puisqu’elle m’a choisi pour plusieurs films, et elle me regardait pendant que j’essayais encore et encore différentes versions de ma voix du genre “koohh paaaah” [le souffle de Dark Vador]. Et après une dizaine de prises, elle m’a dit : “Tu as autre chose en stock ?” Et j’ai répondu : “Non”», a raconté l'acteur, éblouissant dans «The Danish Girl».

Michael B. Jordan

Dans l'épisode du podcast «Just for Variety», mis en ligne en 2021, Michael B. Jordan a révélé que son audition pour «Le Réveil de la Force» en 2013 n’avait pas été l’une de ses meilleures, estimant même qu’il s’agissait probablement de la «pire à ce jour».

Bien qu’il n’ait pas précisé exactement pour quel rôle il avait auditionné, l'acteur est revenu sur cette journée encore gravée dans sa mémoire : «Je n’arrivais pas à me faire une idée précise de certains passages du texte, car quand on passe une audition pour ce genre de projets de grande envergure, les textes ne contiennent jamais vraiment de détails précis. Tout est extrêmement vague ; tout est secret».

«En lisant, je n’arrivais tout simplement pas à m’y retrouver», a poursuivi Michael B. Jordan. «J’ai carrément raté ce casting là, c’est sûr. Je suis sorti en courant, en disant : “À plus les gars. Je me tire d’ici”», a conclu l'acteur récemment oscarisé pour son rôle dans «Sinners».

A$AP Rocky

Le rappeur de natif de Harlem derrière les titres «Everyday» et «Praise The Lord» s’est récemment lancé dans le monde du cinéma, en jouant dans des films tels que «If I Had Legs I’d Kick You» et «Highest 2 Lowest», sortis en salles en 2025.

Cependant, A$AP Rocky avait auparavant visé un rôle bien plus important en passant une audition pour «Solo : A Star Wars Story» (2018), dans l’espoir d’incarner Lando Calrissian. Initialement interprété par Billy Dee Williams dans la trilogie originale, la version plus jeune du personnage a finalement été incarnée par Donald Glover, la star de la série «Community».

Lors d’un entretien avec Variety en 2025, le compagnon de Rihanna n’a pas mâché ses mots au sujet de son casting pour espérer rejoindre la distribution de Star Wars : «Mon audition était nulle. J’étais vraiment nul ce jour-là».

«Mon pote Childish Gambino (le pseudonyme de Donald Glover, NDLR) était un bien meilleur Lando que ce que j’aurais pu offrir à l’époque», a-t-il poursuivi. «Et je pense qu’il ressemblait un peu plus à Billy Dee Williams que moi», a conclu le rappeur, avant d'ajouter qu'il n'avait pas totalement abandonné l'idée d’apparaître dans un film Star Wars. Interrogé sur une éventuelle nouvelle tentative pour un rôle dans la saga consacrée à la guerre des étoiles, l'artiste a répondu : «Bien sûr que oui je le tenterais encore !».

Tom Holland

Lors d'un entretien avec Sean Evans dans un épisode de «Hot Ones» mis en ligne en 2021, celui qui campe l'homme-araignée a admis être passé à côté de son audition pour le rôle de Finn dans «Le Réveil de la Force», un personnage finalement attribué à l'acteur anglais John Boyega.

Tom Holland a révélé avoir été pris d’un fou rire incontrôlable pendant son audition. La raison : sa partenaire de scène jouait le rôle d’un droïde. «Je me souviens juste m’être dit : “Il n’y a aucune chance que cette dame lise les répliques du robot face à moi”, simplement parce que ça aurait été ridicule», a expliqué l'interprète de Spider-man. «Je ne me souviens plus exactement de ma réplique, mais c’était quelque chose du genre : “Retournons au Faucon !” Et là, cette dame, que Dieu la bénisse, restait assise là, totalement investie, et elle se contentait de faire : “bip-bip-boum-boum…”», a confié celui qui partage la vie de Zendaya.

Faisant de son mieux pour rester concentré, Tom Holland n’arrivait tout simplement pas à prendre la situation au sérieux. «J’ai éclaté de rire, je n'arrivais plus à m'arrêter», a t-il partagé, estimant qu’au final, il n’était tout simplement pas l’homme de la situation. «Je pense que John Boyega était meilleur que moi pour ce rôle», a-t-il admis.

Sylvester Stallone

Avant que Harrison Ford n’incarne à jamais le rôle de Han Solo, plusieurs autres acteurs avaient passé des auditions pour ce rôle — dont un jeune Sylvester Stallone, tout juste sorti de «Rocky» (1976).

Lors d’une apparition en 2014 dans «The Tonight Show with Jimmy Fallon», le Rambo revenu du Vietnam s’est confié sur le déroulé du casting, visiblement raté dès le pas de la porte passé. «Je suis entré, j’ai vu George Lucas et le producteur», a-t-il expliqué, «et j’ai tout de suite compris, vous voyez, que “personne ne vous aime”», expliquant que les deux cinéastes évitaient son regard.

«Je passais l’audition pour Han Solo, mais je n’ai peut-être… enfin, je n’ai rien obtenu, en fait», a-t-il poursuivi. Selon ses dires, la situation était incroyablement gênante, alors Sylvester Stallone a décidé de se mettre lui-même hors-jeu de l'audition. «J’ai dit : “Je vais vous faciliter la tâche : j’aurais l’air ridicule dans un justaucorps en spandex et avec un pistolet laser”», a conclu le comédien.

Glen Powell

Si le beau gosse taillé en V de «Tout sauf toi» occupe le devant de la scène hollywoodienne, ce n’était pas encore le cas lorsque l'acteur Glen Powell a passé l’audition pour «Solo : A Star Wars Story».

L'acteur de «Twisters» s’est confié sans détour sur ses débuts difficiles en tant qu’acteur dans un portrait publié dans le GQ britannique, évoquant les grands rôles qu’il n’a pas décrochés, notamment celui de «Captain America», mais aussi celui de «Star Wars».

Revenant sur le moment où il a failli devenir Han Solo, Glen Powell a déclaré : «Je peux en rire aujourd’hui, mais j’avais tellement raté cette audition».