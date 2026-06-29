Benjamin Pavard bientôt papa pour la première fois

Le champion du monde 2018 Benjamin Pavard et son épouse Kleofina Pnishi, qui se sont dit «oui» l'été dernier, s'apprêtent à accueillir leur premier enfant.

À 30 ans, l'ancien défenseur des Bleus Benjamin Pavard va devenir papa. Sa femme, Kleofina Pnishi, ancienne candidate à l'élection Miss France 2018 sous l'écharpe de Miss Provence, est enceinte de leur premier enfant.

Le couple a annoncé la nouvelle ce samedi sur Instagram à travers une tendre vidéo compilant des souvenirs de grossesse. «Les derniers 9 mois», ont-ils simplement écrit en légende.

Sur les images, le mannequin Kleofina Pnishi, 31 ans, arbore un ventre déjà très arrondi. Complices et romantiques, les futurs parents ont également dévoilé des clichés de l'échographie, sans toutefois révéler le sexe de l'enfant. Cette grossesse intervient moins d'un an après leur mariage célébré à Salerne, en Italie, en juillet 2025.

Ces derniers mois, Benjamin Pavard avait également fait parler de lui après avoir été victime d'une tentative de cambriolage à son domicile. Cette fois, c'est un événement bien plus heureux que le footballeur partage avec ses abonnés.