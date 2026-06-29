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Courteney Cox et Johnny McDaid se sont séparés après treize ans de relation

Une page se tourne pour l'actrice et le musicien de Snow Patrol. [©JC Olivera / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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L’actrice américaine Courteney Cox, ex-star de la série «Friends», et le musicien britannique Johnny McDaid se sont séparés.

Après treize ans d’amour, l’actrice Courteney Cox, alias Monica Geller dans la série «Friends», et Johnny McDaid, membre du groupe de rock Snow Patrol, ont mis un terme à leur histoire, révèle le «Daily Mail».

Selon des proches du couple, la rupture remonterait à la fin de l'année dernière et se serait déroulée dans un climat apaisé. «Ils sont de grands amis et tiennent énormément l'un à l'autre. (…) Ils avaient simplement atteint un stade où ils menaient des vies différentes», a confié une source au média.

Un éloignement géographique

Figure incontournable de la franchise «Scream», Courteney Cox, 62 ans, vivait principalement à Los Angeles, tandis que Johnny McDaid, 49 ans, était installé à Londres. Cette relation à distance aurait progressivement fragilisé leur relation.

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Pour mémoire, ils s'étaient rencontrés en 2013 lors d'une soirée organisée par la l'actrice, grâce à leur ami commun Ed Sheeran. Fiancés en 2014, ils avaient rompu une première fois fin 2015 avant de se remettre ensemble quelques mois plus tard, mais sans jamais concrétiser leurs projets de mariage.

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