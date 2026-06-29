George Clooney : son épouse reconnaît que sa vie était plus facile avant leur mariage

En couple avec George Clooney depuis 2013, Amal Clooney affirme que sa vie était plus simple avant son mariage avec la star hollywoodienne.

Sous les feux de la rampe. C’est dans un entretien accordé au site américain PEOPLE qu’Amal Clooney s’est exprimée sur son rapport à la célébrité, et la pression que cela représente au quotidien. «C’était plus simple quand je pouvais choisir le degré d’exposition médiatique auquel je me soumettais», a confié celle qui était à l’époque une avocate internationale pour les droits humains reconnue à travers le monde, lors d’un événement organisé par Cartier à Bangkok, en Thaïlande.

Sa rencontre avec George Clooney en 2013, et leur mariage l’année suivante, ont totalement bouleversé son rapport aux médias. «J’étais habituée à avoir une vie privée et une vie professionnelle bien distinctes, et elles pouvaient être très différentes. Je parvenais à faire en sorte qu’elles ne se confondent pas… et puis je me suis mariée et cela à considérablement changé la donne», explique-t-elle.

«Au début, j'étais un peu préoccupée par cette vision unidimensionnelle. Je me disais : ‘Je ne peux pas me montrer avec cette robe ou faire telle chose, car je dois comparaître devant un juge lundi’. Mais vous savez, cela compte bien moins que le fait de vivre sa vie ; en fin de compte, si vous êtes compétente dans ce que vous faites, cela finira par se voir — ou non», a-t-elle ajouté, avant de souligner qu’elle ne s’empêchait plus «de faire les choses qui sont importantes pour ma famille et pour ma relation».

Amal et George Clooney sont installés en France depuis 2021 après avoir fait l’acquisition du domaine de Canadel dans la ville de Brignoles, dans le Var. L’ancienne avocate a obtenu la nationalité française en 2025. Le comédien de 65 ans avait confié son bonheur de voir ses enfants grandir dans la campagne française, loin des tumultes de la vie hollywoodienne. «Ils ont une bien meilleure vie. Je craignais d'élever nos enfants à Los Angeles, au sein de la culture hollywoodienne. J'avais le sentiment qu'ils n'auraient jamais pu y avoir l’opportunité de vivre normalement», avait-il explique au site Esquire en octobre dernier.