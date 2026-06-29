Harry Styles : le chanteur s’écroule sur scène en plein concert à Wembley

Harry Styles a suscité l'inquiétude de ses fans en s'écroulant brièvement sur scène lors d'un concert donné ce week-end au stade de Wembley, à Londres.

Plus de peur que de mal. Alors qu'il interprétait son tube «As It Was» à Wembley, Harry Styles a tenté son célèbre «whale spit», une tradition de ses concerts qui consiste à projeter de l'eau en l'air, telle une baleine. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

L'ancien membre des One Direction s’est étouffé après avoir avalé de travers. Il s’est alors allongé sur scène pendant quelques secondes. Des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrent l'artiste de 32 ans au sol, toussant, desserrant sa cravate et tentant de reprendre son souffle.

Dans un premier temps, certains internautes ont attribué son état aux températures élevées enregistrées ces derniers jours à Londres. Mais le média américain «TMZ» a confirmé, en citant des sources proches de la star britannique, qu'il s'agissait bien d'un épisode d'étouffement provoqué par l'eau, sans lien avec la canicule.

Harry Styles doit poursuivre sa résidence londonienne jusqu'au 4 juillet. Après quoi il posera ses valises à Sao Paulo, à Mexico, puis à New York.