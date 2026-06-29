Kylie Jenner : son ancienne cheffe de cuisine porte plainte après une fausse couche

Kylie Jenner est visée par une plainte déposée par son ancienne cheffe de cuisine, qui affirme avoir fait une fausse couche en raison des conditions de travail qui lui ont été imposées alors qu’elle était enceinte.

Un nouveau problème de ressources humaines. Quelques mois après une plainte déposée par deux femmes de chambres sur le harcèlement dont elles feraient l’objet sur leur lieu de travail de la part de leur responsable hiérarchique, Kylie Jenner est visée directement par une nouvelle plainte émanant cette fois de son ancienne cheffe de cuisine, révèle le site américain Entertainment Weekly.

Sous couvert d’anonymat, la plaignante, qui a travaillé au service de la starlette de 28 ans de décembre 2022 au mois de mars 2025, affirme avoir prévenu le staff de la jeune femme en décembre 2024 qu’elle était enceinte de trois mois, et que son gynécologue avait estimé qu’il s’agissait d’une grossesse à risque. Elle a ainsi demandé un aménagement de ses horaires de travail (55 heures/semaine) et une limitation de ses déplacements.

Aucunes de ses demandes n’auraient toutefois été prises en compte, l'obligeant à continuer d’enchaîner les heures de travail et les tâches physiques dans des événements où elle était mise sous pression constamment. Elle affirme avoir été victime d’une attitude passive-agressive et d’un traitement condescendant en rapport avec sa grossesse. La cheffe précise notamment avoir fait un malaise au moment de transporter des produits alimentaires lourds, sans que personne ne lui vienne en aide. Le service de sécurité aurait fini par intervenir alors qu’elle perdait connaissance.

Compensation financière

Deux mois après cet incident, qui l’a laissée «dans état émotionnel et physique» détériorés, elle a été appelée à se rendre à Palm Springs pour l’anniversaire de la fille de Kylie Jenner, alors qu’elle en était à son cinquième mois de grossesse. La plaignante affirme s’être retrouvée dans un état d’extrême fatigue physique en raison de la quantité de travail exigé, et que ses inquiétudes quant à son état de santé ont été traitées avec «indifférence et hostilité».

Le lendemain de la fête d’anniversaire, la cheffe se serait réveillée en perdant du sang. Elle s’est précipitée à l’hôpital où le médecin l’a informé de sa fausse couche. En pleine dépression suite à la perte de son enfant, elle a fini par être licenciée après avoir demandé à travailler exclusivement à New York – une offre qui lui avait été proposée par le passé, assure-t-elle – ce qui a été interprété par les équipes de Kylie Jenner comme une volonté de démissionner. La cheffe demande désormais une compensation financière pour licenciement abusif, ainsi qu’un dédommagement pour les souffrances infligées.