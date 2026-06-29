La princesse Kate a relevé le «Three Peaks challenge» pour récolter des fonds pour une association caritative contre le cancer

La princesse de Galles a ce week-end relevé le «Three Peaks challenge», une randonnée exigeante sur les plus hauts sommets d'Angleterre qu'elle a entreprise afin de sensibiliser le public à la vie après un diagnostic de cancer, et soutenir l'approche holistique de l’hôpital où elle a été soignée.

C’est «une chance d'explorer la vie au-delà du diagnostic et de rendre la pareille» a déclaré Kate Middleton ce dimanche 28 juin, après avoir relevé «le défi des Trois Pics» pour collecter des fonds pour l'association caritative de l'hôpital où elle avait suivi son traitement, la Royal Marsden Cancer Charity. Le «Three Peaks challenge» (comme il s’intitule en anglais) consiste à gravir les plus hauts sommets d'Angleterre, d'Écosse et du Pays de Galles en une journée.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, accompagné d'une photo d'elle au sommet du Ben Nevis, la princesse de Galles, première membre de la famille royale à relever ce défi, a déclaré : «Le cancer n'affecte pas seulement le corps. Cela change votre façon de penser et de ressentir, et affecte profondément tous les aspects de la vie. Je le sais par expérience, et je sais que le parcours pendant et après le traitement exige bien plus que des médicaments seuls.»

La princesse, qui avait révélé suivre un traitement contre le cancer en 2024 et déclaré être en rémission début 2025, a poursuivi : «À travers ce défi, je souhaite sensibiliser le public à l’impact profond des maladies graves et à l’importance des soins de santé holistiques (à savoir des soins qui prennent en compte le patient dans sa globalité, c'est-à-dire aussi bien son corps que son esprit, NDLR).»

Pour une approche globale des soins

«Chaque individu est différent, et garantir une approche globale des soins permet aux personnes atteintes de cancer de gérer le défi profondément personnel du diagnostic.» Lorsque la princesse avait annoncé son propre diagnostic de cancer, elle l’avait décrit comme un «énorme choc» et avait déclaré avoir traversé «deux mois incroyablement difficiles».

«Chaque année, des centaines de milliers de personnes dans ce pays entendent des mots que personne ne veut entendre. Ce qui suit est un chemin qui met à l’épreuve chaque aspect de notre être : physiquement, émotionnellement, psychologiquement et spirituellement. Les défis se répercutent sur notre entourage, touchant nos familles, nos amitiés, notre travail et même les moments de calme que nous passons seuls avec nos pensées», a confié Kate Middleton.

«Les thérapies holistiques complètent les parcours cliniques et aident les patients à maintenir leur bien-être, leur résilience et leur qualité de vie pendant une période exceptionnellement difficile», estime l’épouse du prince William.

L'association caritative Royal Marsden Cancer Charity a lancé une page de collecte de fonds pour la marche de la princesse, qui permettront à «davantage de personnes atteintes de cancer de bénéficier de soins holistiques».

Le chemin vers la guérison

«La guérison, qu’elle soit personnelle ou collective, ne consiste pas seulement à réparer ce qui ne va pas. Il s’agit de trouver un équilibre dans notre façon de vivre. Car, au final, le courage ne se résume pas à aller de l’avant. Il s’agit de savoir rester ancré, connecté et présent, quel que soit le terrain ou le paysage que nous traversons», a déclaré la princesse de Galles.

Après avoir parcouru environ 37 kilomètres et gravi plus de 3.000 mètres de dénivelé (soit le cumul des monts Ben Nevis, 1.345 mètres, Scafell Pike, 978 mètres, et Snowdon, 1.085 mètres), à son arrivée Kate Middleton a été accueillie par le prince William, et leurs enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Ses parents, Carole et Michael Middleton, ainsi que son frère, James Middleton, étaient également présents, transformant cet exploit sportif extraordinaire en une émouvante fête familiale, qui illustre que le soutien des proches est capital dans la lutte contre la maladie et le chemin vers la résilience.

«Au final, le courage ne consiste pas seulement à aller de l’avant, a-t-elle aussi écrit. Il s’agit de savoir rester ancré, connecté et présent, quel que soit le terrain ou le paysage que l’on traverse. Ensemble, nous pouvons soutenir toutes les personnes qui vivent avec le cancer, et faire en sorte que personne n'affronte cette maladie en se sentant invisible ou sans soutien. Sachez que vous n'êtes pas seul.»