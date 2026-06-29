L'IA est «l'opposé de la création artistique» : Madonna catégorique sur l'intelligence artificielle

Madonna a récemment expliqué pourquoi le contenu généré par intelligence artificielle est selon elle «l'opposé de la création artistique», soulignant qu'elle préfère «se connecter à la nature, à ses enfants, à ses chevaux» pour trouver l'inspiration.

Alors que son quinzième album studio, «Confessions II», sera disponible ce vendredi 3 juillet, Madonna, 67 ans, a confié tout le mal qu’elle pensait de l’intelligence artificielle dans la création. Selon la reine de la pop, l’IA est tout simplement à «l'opposé de la création artistique».

«Avant, on se retrouvait entouré de peintres, de musiciens, de danseurs et d'artistes, tous réunis au même endroit, et on travaillait ensemble dans une ambiance très authentique. J'accorde une grande valeur à cette expérience», a-t-elle confié à Vogue Italia. «Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pour signer un contrat avec une maison de disques, on ne pense qu'au nombre de ses abonnés. C'est pourquoi, dans "Bring Your Love" (son duo avec Sabrina Carpenter, ndlr), je dis : "Ne cherchez pas à me distraire avec des chiffres."»

Et la superstar de poursuivre : «Pour moi, il ne faut plus penser aux classements, aux chiffres du streaming. Les algorithmes et l’intelligence artificielle sont l’antithèse de la prise de risques et, pour moi, c’est l’antithèse de la création artistique.» Au lieu d’avoir recours à l'intelligence artificielle générative, l'artiste préfère «faire des pauses» et trouver l'inspiration dans sa propre vie.

«Ces derniers temps, ça a été difficile à cause de mon album et de tout ce qui s'y rapporte. Mais j'aime bien faire des pauses… et disparaître. Parce que c'est comme ça qu'on nourrit son imagination. Il faut du calme et des journées entières où je me reconnecte à la nature, à mes enfants, à mes chevaux».