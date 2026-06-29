Madonna révèle l'identité de la chanteuse dont elle était «jalouse»

Superstar incontestée de la musique depuis plusieurs décennies, Madonna a confié avoir néanmoins ressenti de la jalousie envers une autre diva de la pop.

En pleine promotion de son nouvel album «Confessions II», qui sort ce vendredi 3 juillet, Madonna s’est laissé aller à quelques rares confidences, notamment au sujet d’une autre chanteuse dont la reine de la pop, 67 ans, dit avoir été «jalouse» au cours de sa carrière. Cette révélation a eu lieu au cours d’une interview avec Graham Norton, qui l’interrogeait sur le t-shirt orné du nom de Kylie Minogue qu’elle avait porté lors des MTV Europe Music Awards 2000.

«J'étais dans mon style western, je recouvrais tout de strass et j'essayais de penser aux chanteuses dont j'étais un peu amoureuse», se souvient Madonna. «Et donc, tout naturellement, j'ai pensé à Kylie et je me suis fait faire un t-shirt à son nom», a commencé par répondre la star, qui a ensuite partagé ses véritables sentiments à propos de l’interprète de «Can't Get You Out of My Head».

Profitant d'une apparition surprise de Kylie Minogue pendant l'interview, elle lui a confié : «En fait, j'étais un peu jalouse de toi». Graham Norton lui a alors demandé pourquoi, ce à quoi Madonna a répondu : «Parce qu'elle était tellement mignonne…»

Laissant entendre que son mari de l’époque, le réalisateur Guy Ritchie, n’était pas insensible au charme de la chanteuse australo-britannique, aujourd’hui âgée de 58 ans, elle a ajouté : «Je crois que mon ex-mari avait un faible pour elle et je me disais : "Je ne serai jamais aussi belle que Kylie !"»