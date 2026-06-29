«Mercredi» : Eva Green hospitalisée après une blessure pendant le tournage de la saison 3

L'actrice Eva Green a été transportée à l'hôpital après s'être blessée sur le tournage de la troisième saison de la série «Mercredi».

Grosse frayeur pour Eva Green. L'actrice française, révélée au grand public dans «Casino Royale» avant de devenir l'une des muses de Tim Burton, a été victime d'une mauvaise chute sur le tournage de la saison 3 de «Mercredi», rapporte «The Sun».

L'incident se serait produit près de Dublin, en Irlande, où se déroulent actuellement les prises de vues de la série Netflix. Selon une source citée par le tabloïd britannique, la comédienne souffrait d'une blessure à la jambe. «C’était vraiment sérieux», a raconté le témoin.

Après quoi la star a été conduite à l'hôpital. Le tournage a été temporairement interrompu afin de réorganiser le planning de production. Les nouvelles sont toutefois rassurantes. Âgée de 45 ans, la comédienne «a reçu des soins et se remet bien», selon cette même source.

Dans cette nouvelle saison très attendue, Eva Green doit incarner Ophélia Frump, la sœur de Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones), un personnage clé de l'intrigue. Les ultimes secondes de la saison 2 laissaient en effet entrevoir, lors d’une vision de Mercredi Addams, le personnage de tante Ophelia. Un membre de la famille annoncé disparu après s’être évadé de l’hôpital psychiatrique de Willow Hill, où elle avait été internée par sa mère, Hester Frump.