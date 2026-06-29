L'artiste américain T-Pain a créé l'émotion en dévoilant lors d’un festival un morceau inédit enregistré avec Oliver Tree, quelques jours avant la disparition du chanteur.

Une ultime chanson. Ce dimanche lors de son passage sur scène à l’occasion du Electric Forest, festival de musique organisé chaque année à Rothbury, dans le Michigan, le rappeur américain T-Pain a révélé un titre inédit, qui n’a pas manqué de toucher le public.

Et pour cause, comme le rapporte «TMZ», ce morceau électro a été enregistré en studio avec le chanteur Oliver Tree peu de temps avant son décès, survenu le 14 juin dernier à l’âge de 32 ans. L’artiste, qui se trouvait au Brésil dans le cadre d'une tournée mondiale, a perdu la vie après la collision de deux hélicoptères à Rio de Janeiro.

Alors que des images et des vidéos d'Oliver Tree défilaient sur les écrans géants, le chanteur de 41 ans a profité d’un set au côté de DJ Diesel, alias l'ancien pivot des Lakers Shaquille O'Neal, pour lancer cette chanson jamais entendue auparavant et laissant résonner dès les premières secondes la voix d'Oliver Tree. Pour l’heure, on ignore encore si cette collaboration fera l'objet d'une sortie officielle.

Peu après l'annonce de cette disparition, T-Pain, de son vrai nom Faheem Rasheed Najm, avait rendu un vibrant hommage à son ami sur Instagram. «Merci pour ton art et pour avoir toujours été différent, de la plus belle des façons. On se retrouvera de l'autre côté», avait-il écrit en légende d'une vidéo.